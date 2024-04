Por qué las mujeres lesbianas tienen más orgasmos que las que tienen parejas heterosexuales

Una pareja de lesbianas (Shutterstock)

A medida que pasan los años, el tabú del sexo se ha derribado gracias a una mayor educación sexual y liberalización de la sociedad. Del mismo modo ha ocurrido con las relaciones entre mujeres, en las que se observa que la satisfacción sexual de ellas es mucho mayor que en las parejas heterosexuales. Ahora, la ciencia lo confirma: las mujeres lesbianas tienen más orgasmos en comparación con aquellas cuya pareja es un hombre.

Un reciente estudio de la Universidad de Rutgers de Nueva Jersey (Estados Unidos) publicado en la revista Social Psychological and Personality Science ha concluido que las mujeres alcanzan más orgasmos durante el sexo lésbico por las propias expectativas que tienen con respecto a su pareja. Es decir, ya sea por experiencia personal o no, las mujeres “saben” o tienen predisposición a que el placer va a ser mayor si su pareja no es hombre.

Te puede interesar: El dramático efecto de la soledad en los niños: “Es un factor de riesgo temprano para trastornos psicóticos”

Esto es lo que este equipo de investigadoras ha denominado la “brecha del orgasmo”. Son varios los estudios que han demostrado que, en las relaciones heterosexuales, son los hombres los que alcanzan con más frecuencia el clímax. Esta reciente investigación iguala el “nivel de satisfacción” que sienten las mujeres lesbianas durante el sexo con el de los hombres heterosexuales, pues alcanzan los orgasmos a un ritmo similar. Esto demuestra que no existe “nada intrínsecamente biológico” en la brecha del orgasmo, según Grace Wetzel, una de las autoras del estudio.

Para llevar a cabo la investigación, las autoras diseñaron dos encuestas online para evaluar la satisfacción sexual de ellas divididas en dos grupos: uno mixto dedicado a mujeres lesbianas y heterosexuales (467 en total) y un segundo, a bisexuales (482 participantes). Todas ellas, independientemente de su orientación, daban importancia al orgasmo, aunque el grupo de las lesbianas aseguró experimentar una mayor estimulación del clítoris y mayores expectativas que las heterosexuales. En el caso de las mujeres bisexuales, estas afirmaron que las expectativas de llegar al orgasmo eran mayores si su pareja era otra mujer.

Una pareja de lesbianas (Shutterstock)

Las conclusiones a las que llegaron las investigadoras fueron que los distintos guiones sexuales que se dan según el género de la pareja se asocian indirectamente con una mayor o menor búsqueda del orgasmo. En el guion sexual de las relaciones heterosexuales, según lo concebimos en nuestro imaginario cultural (en películas, libros...), se espera que, tras los preliminares, el sexo concluya una vez que el hombre llega al clímax con el coito vaginal.

“Este guion heterosexual prioriza el orgasmo del hombre, ya que las relaciones sexuales por sí solas se asocian con la menor frecuencia de orgasmos en las mujeres”, explican. Las mujeres que tienen sexo con otras mujeres tienen más probabilidades de participar en actos sin penetración, por lo que no se acogen a ese guion heterosexual.

Te puede interesar: Qué es el método ROPA, el tratamiento de reproducción que han utilizado Dulceida y Alba para ser madres

No obstante, ¿por qué ocurre esto? Aunque son necesarias más investigaciones sociológicas, las autoras exponen que uno de los factores de esta brecha de satisfacción sexual sea que las mujeres se sienten más cómodas comunicándose con otras mujeres que con los hombres sobre qué necesitan para llegar al orgasmo. Por ello, ya que no se trata de ningún factor “biológico”, la solución que proponen las investigadoras es fomentar la comunicación entre las parejas heterosexuales.