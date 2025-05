Una mujer descubre de repente que es pareja de hecho de un desconocido y debe 6.000 euros a Hacienda: suplantaron su identidad

Una oficina de la Agencia Tributaria. (Carlos Luján/Europa Press)

El caso de La Mar, una joven de 21 años de Castelldefels, en Barcelona, es uno de tantos entre los miles de estafas que se dan cada año en España por la suplantación de identidad. Pero, al mismo tiempo, no es uno de tantos: su singularidad ha hecho que incluso el Gobierno haya terminado pronunciándose.

Y eso que todo empezó con algo muy banal, que ocurre todos los días: un robo en Barcelona, en el que le sustrajeron el DNI. Más allá de las molestias burocráticas, no le dio mayor importancia. No tardó en denunciar este hecho a los Mossos d’Esquadra y solicitó rápidamente un nuevo documento de identidad. Y así, todo arreglado, pensó. Pero no podía prever el giro kafkiano que estaba a punto de dar su vida.

Meses después, mientras realizaba unos trámites, descubrió que estaba empadronada en Barcelona, una ciudad en la que nunca había vivido. Y no solo eso: también se enteró de que estaba registrada como pareja de hecho de un hombre que no conocía y que no tenía documentos legales para residir en España. Así, denunció esta suplantación de identidad a la policía.

Pero ahí no acabó la cosa. Lo que más le sorprendió fue descubrir que este registro fraudulento resultó en la acumulación de más de 6.000 euros de deudas con la Agencia Tributaria, bajo la acusación de intentar defraudar al Estado. Hacienda denunciaba su participación en un supuesto caso de matrimonio fraudulento, algo que ella negó haber hecho, lo que llevó a varias sanciones por parte de las administraciones públicas. Sanciones que, además, se han ido acumulando.

El problema se complicó cuando Hacienda envió la notificación de deuda a un antiguo domicilio en Málaga, donde La Mar había vivido cuando era pequeña. El hecho de no responder a la notificación le fue generando recargos adicionales. Ante la creciente frustración y la falta de soluciones claras, La Mar relató su historia en el programa El contenidor de la cadena de radio RAC1.

¿Problema resuelto?

Afortunadamente, el impacto mediático del programa fue inmediato: al día siguiente de la emisión, recibió una llamada de Carlos Prieto, delegado del gobierno en Cataluña, asegurándole que su caso estaba siendo atendido y que no sería responsable de pagar la deuda. El Gobierno español no ha establecido un plazo exacto para la resolución, pero afirma que será pronto y definitivo, lo que proporciona alivio a La Mar, ha informado RAC1. Este compromiso incluyó la revocación de las sanciones vinculadas al matrimonio fraudulento y la aclaración de los cargos que pendían sobre ella.

Según señala el Banco de España, “el principal peligro de que los datos de tu DNI caigan en manos equivocadas es la suplantación de tu identidad y, de esta manera, operen en tu nombre haciéndose pasar por ti”.

Por ello, la entidad ha elaborado una lista de recomendaciones para cuando eso suceda:

Lo primero que habrá que hacer es dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos , que es el organismo competente para atender las denuncias o reclamaciones relativas a la normativa de protección de datos personales.

En el caso de que se haya perdido o le hayan robado el DNI, se deberá presentar una denuncia cuanto antes en cualquier comisaría de la Policía Nacional o en un cuartel de la Guardia Civil. En el caso de que sea una pérdida accidental también se debe notificar, aunque no se presente denuncia.

Si alguien sospecha que se ha contratado un préstamo, crédito o aval a su nombre, puede consultar la Central de Información de Riesgos del Banco de España, donde se registra la información de la mayoría de los préstamos, créditos, avales y riesgos gestionados por las entidades supervisadas a partir de ciertos importes.