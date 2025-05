Última hora sobre el estado de salud de Kiko Rivera tras romperse el oblicuo: “Me duele tela, pero tela”

Kiko Rivera vía Instagram

Kiko Rivera ya tiene 41 años y a esta edad, ya lleva un tiempo diciendo que quiere dejar su antigua vida a un lado. En más de una ocasión, en diferentes entrevistas ha confesado querer dejar la fiesta y las malas decisiones que dice haber tomado. Por ello, se encuentra en un momento de su vida en el que se está cuidando tanto física como mentalmente; y esto, en gran parte también se debe a que el hijo de Isabel Pantoja se ha apuntado a un reto que dice ser uno de sus grandes sueños. Por su dedicación, ha tenido un problema en el oblicuo, que él mismo dice que no le va a frenar en su objetivo.

“Los sueños no tienen fecha de caducidad”

Desde hace tiempo, Kiko Rivera ha estado muy enfocado en su carrera como DJ, así como en su faceta como creador de contenido en stream. Ambas cosas parecen ser lo que le aportan su alegría diaria al mayor de los hermanos Pantoja. Sin embargo, hay algo más que siempre ha sido su sueño frustrado, pero que por limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos, dice nunca haber intentado. Se trata de su sueño de ser futbolista. Recientemente, Kiko se ha apuntado al Mundial de fútbol realizado por creadores de contenido. Tal y como ha declarado el marido de Irene Rosales: “He decidido prepararme como nunca transformar mi cuerpo, mi mente y mi alma porque aún estoy a tiempo de demostrarme que los sueños no tienen fecha de caducidad”.

Kiko Rivera vía Instagram

Es por ello por lo que Rivera ha decidido hacer un cambio radical en su vida. No solo por el fútbol, sino también por su salud física y mental. De esta manera, ha comenzado con una estricta rutina en la que se ha planteado cambiar sus hábitos. El deporte y la alimentación son aspectos clave, sometiéndose diariamente a rutinas de ejercicios con un monitor que le va guiando en cada uno de sus pasos. Pero no solo son estos dos factores los necesarios para conseguir sus objetivos. Kiko también ha dado un paso muy difícil a la par de importante: ha dejado de fumar. Así, ha compartido en sus redes sociales su progreso.

Kiko Rivera vía Tiktok

Este ha sido el día dos de Kiko sin fumar: “Me levanto a las siete de la mañana. Lo primero: lavarme los dientes, y tratar de despejar la cabeza. Salgo a la calle a desayunar y aprovechar para hacer unos recados. Llega uno de los peores momentos del día. Ese café que “me recuerda al cigarro”. Intento distraerme, mantener la mente ocupada pero me cuesta. Toca preparar la sesión para el Desalia. Aquí es donde más me cuesta. Donde más fumaba antes. Se me hace duro, no te voy a mentir… pero sé que es parte del proceso. Y aunque me pese, cada pequeño paso suma. Esto es así. Un día más… un cigarro menos“.

“Estoy decidido a darlo todo”

Sin embargo, entre un entrenamiento y otro, Kiko tuvo un pequeño percance. Y es que, mientras iba de un lado a otro por el campo de fútbol notó como una parte de su cadera hacía un movimiento extraño. “Ayer en el entrenamiento sentí un crack en la cadera izquierda… No os voy a mentir, me asusté mucho. Hoy el dolor es bastante intenso, pero no creo que sea nada grave. Otra piedra más en el camino. Y ya sabéis lo que hacemos con las piedras…¡Se rompen, se saltan o se usan para construir!“, contaba con actitud positiva.

Kiko Rivera vía Instagram

Así, el hijo de Isabel Pantoja sigue enfocado en su objetivo y tiene muy claro que da igual lo que se le venga por delante porque él va a alcanzar su sueño. “Estoy decidido a darlo todo. En el campo, en el gym, y hasta en la cocina. Cada día cuenta. Cada esfuerzo suma. Y esto… ¡acaba de empezar! Vamos por más. Por mi equipo. Por mí. Por España”. Continuaba dando información sobre el progreso: “Mañana toca fisio para ver exactamente qué tengo y cómo evolucionamos. No hay excusas, solo objetivos. La mente sigue fuerte. El corazón late por este sueño. Y las ganas son inquebrantables. Vamos a por todas. Voy a volver más fuerte. Gracias a todos por el apoyo… ¡esto no ha terminado!" Y una vez el DJ supo de lo que sufría se lo hizo saber a sus seguidores: “Pues nada… ¡me he roto el oblicuo! ¿¿Pero yo tengo oblicuo?? Esa fue literalmente mi reacción. Ahora toca cambiar los goles por la paciencia, el ritmo por la recuperación… Me duele tela, pero TELA“, concluía.