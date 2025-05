Una española que vive en Estados Unidos hace una reflexión sobre los norteamericanos: “No saben disfrutar de la vida teniéndolo todo”

Paula Cruz, la joven española en Estados Unidos. (@itspaulacruz/TikTok)

Está claro que los países están delimitados por fronteras, pero también lo están por una idiosincrasia forjada por las tradiciones y la cultura propias. Y, a pesar de vivir en un mundo cada vez más globalizado, la forma en la que se articula cada sociedad es diferente. Nadie mejor para apreciar esos pequeños matices que aquellos que llegan desde fuera y experimentan, palpan y sienten la vida de otra forma a la que estaban acostumbrados. Es el caso de Carla, una joven española que vive en Estados Unidos y que ha compartido a través de su cuenta de TikTok una reflexión sobre las diferencias culturales que ha experimentado desde que llegó a Norteamérica.

En uno de sus últimos videos, relata su asombro al sentir que, a pesar de las oportunidades y comodidades que caracterizan al país, muchas personas parecen incapaces de disfrutar plenamente de la vida. “Hoy me di cuenta de algo que llevo tiempo sintiendo”, comienza explicando en el video. “En Estados Unidos, mucha gente no sabe disfrutar de la vida. Tienen acceso a todo: a comodidades, oportunidades, tecnología... y aun así, no parecen felices”, reflexiona. Estas palabras cobran especial sentido cuando compara la cultura estadounidense con la española.

Desde su perspectiva, la vida en Estados Unidos puede resultar materialmente más fácil, pero emocionalmente más vacía en ciertos aspectos. “Es un país en el que tienes acceso a todo, todo es mucho más fácil y económicamente funciona mejor. Aun así, la gente no sabe disfrutar, no sabe ser feliz y pasarlo bien”, insiste.

“Se respira vida de verdad”

Su reflexión surgió después de echar un vistazo a uno de los eventos más populares del mes de mayo a través de su móvil: “Estaba en la cama viendo videos de la feria de Sevilla y se me puso la piel de gallina. Ver a la gente bailando, riendo, compartiendo... ahí se respira vida de verdad”, asegura. La joven señaló que una felicidad tan espontánea y natural parece, según su experiencia, ausente en la cultura cotidiana de los estadounidenses. La feria de Sevilla, símbolo de la cultura española, fue para Carla un recordatorio de lo que, según ella, define a los españoles: “En la feria de Sevilla se respira una felicidad que yo digo: ‘madre mía, es que esto aquí no se ve’”.

Desde su traslado a Estados Unidos, Carla no es la única migrante que siente el impacto del choque cultural. “Todo el mundo que vive aquí, que no es de aquí, se da cuenta, y es lo que más choque cultural le provoca a la gente que viene de fuera”, afirma. Estas diferencias no se limitan únicamente a las manifestaciones externas, sino que ahondan en cómo se valora —y se vive— el día a día.

Después de explicar este aspecto de Estados Unidos, la española se muestra feliz con sus raíces. “Qué orgullo ser española y venir de una cultura que celebra, que se emociona, que sabe disfrutar de lo sencillo”, dije. Así, aun cuando Carla reconoce las ventajas de vivir en un país que ofrece comodidades y oportunidades económicas inigualables, cuestiona si eso realmente compensa la falta de una conexión emocional y social tan intensa como la que encuentra en su tierra natal.