Una italiana señala que este tipo de pizza es un invento español: “No la vas a ver en supermercados ni restaurantes”

Una italiana señala un tipo de pizza que es un invento español. (@simona.marbella/Canva)

La gastronomía tradicional suele ser un reflejo profundo de la identidad cultural de un país. Sin embargo, en un mundo cada vez más globalizado, las recetas autóctonas no siempre se presentan en su forma original, especialmente cuando cruzan fronteras. Muchas veces, los platos típicos son modificados para adaptarse al gusto de los consumidores internacionales, generando versiones que pueden sorprender o incomodar a quienes conocen bien la receta original.

Esta transformación de los alimentos no solo responde a motivos comerciales, sino también a dinámicas turísticas y culturales. Una italiana que vive en España, Simona, ha señalado en su perfil de TikTok, donde cuenta con más de 22.000 seguidores, que un tipo concreto de pizza es un invento español: la carbonara. Según ha destacado, esta joven, que vive en Marbella, no cuenta con el respaldo de los italianos.

Una italiana indica que la pizza carbonara es un invento español. (Canva)

Sin raíces auténticas italianas

La pizza carbonara, un plato que se ha popularizado en muchos países, no cuenta con el respaldo de todos los italianos. Según declaraciones de Simona, conocida en redes sociales como @simona.marbella, esta versión de la carbonara no tiene raíces auténticas en Italia. En un vídeo compartido en su perfil de TikTok, donde aborda temas de choques culturales y su experiencia viviendo en España, Simona afirmó que esta receta es una invención destinada principalmente al público extranjero: “Esta pizza no existe en Italia y es una invención de vosotros españoles”, ha destacado la joven.

De acuerdo con lo expresado por Simona, la carbonara es tradicionalmente un plato de pasta y no una pizza. “Yo soy del norte y allí nadie come pizza carbonara”, ha asegurado, subrayando que este tipo de preparación no forma parte de la gastronomía cotidiana en su país de origen. Además, explicó que en regiones como el norte de la Península Itálica, esta variante no se encuentra ni en supermercados ni en restaurantes.

Un plato de pasta con salsa carbonara estilo italiano. (Canva)

A esto hay que añadir las diferencias entre la propia salsa carbonara. En España, generalmente, se emplea nata de cocinar y bacon, junto a otros ingredientes como champiñón. En cambio, la receta italiana es más básica: huevo, guanciale (papada de cerdo), queso pecorino, grana padano o parmesano y, por último, un toque de pimienta negra. Esto hace que el sabor sea también muy distinto.

El turismo cambia la receta

Sin embargo, la situación cambia en las zonas más turísticas. Según ha detallado Simona, en ciudades como Nápoles o Roma, y en general en el sur de Italia, es posible encontrar la pizza carbonara en los menús. La razón detrás de esta inclusión, según ella, es económica: “La han introducido en el menú de Italia porque es una cosa que los turistas comen”. Este fenómeno, según su perspectiva, responde a la demanda de los visitantes extranjeros, quienes buscan sabores que asocian con la cocina italiana, aunque no sean auténticos.

Receta de pastina, la sopa tradicional y reconfortante que es la ‘penicilina’ de las abuelas italianas.

Simona también compartió su sorpresa al descubrir la popularidad de esta receta en España. Al llegar al país, se encontró con que la pizza carbonara, junto con otras variedades como la barbacoa, es un producto habitual en cadenas de supermercados. “Cuando he ido a Mercadona y he visto las pizzas carbonara o barbacoa he flipado y sigo haciéndolo”, comentó, reflejando su asombro ante la adaptación de estas recetas en el mercado español.