¿Puedo comprar unos billetes de avión si tengo el pasaporte caducado?

Una bandera española y un pasaporte (Adobe Stock).

En los últimos años, viajar se ha vuelto todo un hobbie para muchas personas en el mundo. Lo que antes se veía como todo un lujo se ha democratizado para la mayoría del público gracias a las bajadas de precio de los alojamientos y billetes de avión, que permiten llegar al otro lado del mundo con un poco de ahorro.

Muchos se lanzan a recorrer el mundo, incitados por su curiosidad y por las promesas de aventura en países lejanos, pero organizar un viaje, ya sea a pequeña o gran escala, elige una gran preparación y puede convertirse en una tarea estresante, especialmente si se involucra la burocracia.

En ocasiones, viajar no es tan sencillo como desplazarse de un lugar a otro cargado con una pequeña maleta: se necesitan permisos, visados y documentación que acredite qué vas a hacer, dónde vas a estar y hasta cuándo. De todos los documentos, el pasaporte es el esencial. Este pequeño libreto identifica a una persona extranjera y le permite cruzar fronteras internacionales, siempre que cumpla las reglas exigidas por el país que le recibe.

Los pasaportes son expedidos por gobiernos nacionales y sus páginas suelen llenarse con sellos a la entrada de países extranjeros. Pero no duran para toda la vida: tienen una fecha de caducidad y es necesario renovarlos cada cierto tiempo. Sin embargo, al no necesitarlos en el día a día como otros documentos, muchos tienden a olvidarse de cuándo es necesario renovarlo y pueden acabar con problemas para viajar si no tienen este documento al día.

¿Siempre necesito el pasaporte para viajar?

Si eres español, no, especialmente si vas a moverte dentro del Espacio Schengen. Tanto para viajes nacionales como para visitar países europeos como Francia, Alemania o Irlanda, tan solo hará falta el Documento Nacional de Identidad o el carné de conducir.

Para vuelos fuera del Espacio Schengen, sí será necesario mostrar un pasaporte en vigor.

¿Necesito un pasaporte para reservar?

Pasaporte español (Shutterstock).

Según el portal de reserva de vuelos Skyscanner, esto puede variar según el proveedor y la ruta que siga el avión seleccionado. En el caso de vuelos internacionales, algunos proveedores solicitan el número de pasaporte para identificar al comprador en el momento de reserva del billete.

Hay que recordar que el número de pasaporte cambia cada vez que lo renuevas, por lo que podría darte problemas si lo reservas con el número antiguo. Si vas a hacerlo, asegúrate que la aerolínea te permite actualizar los datos más adelante. Normalmente, esto podrás hacerlo en la sección Gestionar mi reservación del sitio web de la aerolínea correspondiente.

¿Cada cuánto hay que renovar el pasaporte?

La validez del pasaporte depende de la edad de la persona. Si el ciudadano es menor de cinco años, su pasaporte tendrá una validez de dos años. Si el titular es menor de 30 años cuando se expide su pasaporte, podrá mantenerlo durante cinco años antes de renovarlo. Para los mayores de 30 años, el pasaporte se mantendrá vigente durante 10 años.

Una vez pasados estos plazos, será necesario concertar cita para la renovación del pasaporte en alguna comisaría cercana. Es conveniente concertar la cita con tiempo, pues puede haber retrasos. Durante el proceso de renovación, se solicitará el pasaporte pendiente de actualizar y el DNI en vigor, el libro de familia en caso de menores, una fotografía reciente en color y tamaño carné así como el pago en metálico de 30 euros en tasas.