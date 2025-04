La ciudad española que ha enamorado a una joven británica: “No puedo creer que viva en un lugar tan bonito”

Catedral de Santa María, en Murcia (Adobe Stock).

Cada año, millones de británicos cruzan el canal de la Mancha para disfrutar del clima, la gastronomía y el ritmo pausado del sur de Europa. España sigue siendo su destino favorito: según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE 2024), más de 18 millones de ciudadanos del Reino Unido visitaron el país en 2024, consolidando su posición como el principal mercado emisor de turistas extranjeros.

Pero algunos no vienen solo de paso. Cada vez son más quienes deciden quedarse, cambiar de vida y convertir alguna ciudad española en su nuevo hogar. Ese es el caso de Jade Gartshore, una joven tiktoker de Leicester que ha escogido Murcia como punto de partida para su nueva vida.

“Murcia es una joya oculta”

Con más de 85.000 seguidores en TikTok, Jade Gartshore (@jadegartshore) se ha convertido en una inesperada embajadora de Murcia entre el público británico. Sus vídeos, grabados en paseos por la ciudad, entre cafés en terrazas y rutas por el entorno natural del Segura, acumulan miles de reproducciones. En uno de ellos, afirma de forma contundente: “Dejad de viajar a Málaga o Barcelona. Murcia es mucho mejor”. Jade había visitado la ciudad en ocasiones anteriores, pero fue en 2024 cuando decidió mudarse definitivamente para aprender español.

Murcia, España (Adobe Stock).

“Estoy enamorada de Murcia. No puedo creer que viva en un lugar tan bonito”, comenta en otro de sus vídeos. Y añade: “Una de mis cosas favoritas de vivir aquí es que no es un destino tan conocido. Es una joya oculta”. En conversación con medios locales, la joven ha explicado que su elección no fue casual. “Quería vivir en una ciudad con buen clima, con ambiente local y no tan saturada de turistas como otras más famosas. Murcia tiene todo eso y más. La gente es amable, la comida es increíble y los precios son mucho más asequibles que en otras ciudades costeras”.

Murcia, entre la tradición y la modernidad

Con algo más de 460.000 habitantes, Murcia es la séptima ciudad más poblada de España. A menudo eclipsada por destinos más turísticos del Mediterráneo, como Valencia o Alicante, la capital murciana conserva un fuerte carácter local, donde conviven tradición agrícola, patrimonio barroco y vida universitaria.

Además, cuenta con un impresionante patrimonio que es visible en cada rincón y que la convierte en una de las ciudades más mágicas del mediterráneo. Igualmente, su gastronomía —con platos como la marinera, el pastel de carne o los paparajotes— y sus fiestas populares, como el Bando de la Huerta, refuerzan una identidad que atrae a quienes buscan autenticidad.

El tesoro escondido de Murcia: un jacuzzi natural de aguas cristalinas al aire libre

Aunque su mudanza a Murcia ha sido reciente, Jade ya comparte su día a día con una mezcla de humor británico y entusiasmo por su nueva vida. En sus publicaciones se la ve recorriendo el centro histórico, desayunando en cafeterías locales o visitando parajes cercanos como el Valle de Ricote o las playas del Mar Menor. “Vivir aquí me hace feliz. Me levanto con sol casi todos los días, camino sin prisa, hablo con la gente. Es otra forma de vivir, y creo que muchos británicos no saben que esto existe”, cuenta en uno de sus vídeos más vistos.