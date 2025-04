El príncipe Guillermo y Kate Middleton, contra la prensa francesa por la publicación de su escapada familiar a los Alpes: se plantean demandar

El duque y la duquesa de Cambridge realizan una visita de cuatro días a Suecia y Noruega. 2018 (AFP PHOTO / NTB Scanpix / Cornelius POPPE / Norway OUT)

El último número de la revista Paris Match ha encendido las alarmas en el entorno de los príncipes de Gales. La pareja, que se encontraba de vacaciones en la estación de esquí francesa de Courchevel junto a sus tres hijos, ha visto cómo su momento de descanso en la intimidad familiar se convertía en una mediática portada. El hecho ha generado un nuevo episodio de tensión entre la realeza británica y la prensa francesa, donde las leyes de privacidad no siempre coinciden con la ética periodística que prevalece en el Reino Unido.

Las fotografías muestran a la familia relajada, vestida con ropa informal y de esquí, disfrutando del entorno alpino sin ninguna intención de hacerse notar. Kate, Charlotte, Louis y George aparecen regresando de las pistas, mientras que el príncipe Guillermo es captado con una botella de vino en la mano, gesto que la revista calificó como parte de una escena de “relajación total, lejos del protocolo del Palacio de Buckingham”.

Paris Match describe el viaje como unas “vacaciones secretas” y afirma que la familia lleva visitando discretamente la estación desde hace 15 años. La publicación también señala que sería su segunda escapada a la zona en los últimos tres meses, algo que ha levantado críticas sobre el nivel de vigilancia al que están sometidos incluso en sus viajes privados.

Portada de la revista francesa 'Paris Match'.

Aunque hasta el momento no se ha emitido ninguna queja formal, es bien sabido que el matrimonio otorga una gran importancia a la protección de su intimidad, especialmente cuando se trata de sus hijos. Esta nueva publicación revive los fantasmas del pasado, concretamente el caso de 2012, cuando la revista Closer fue condenada por publicar imágenes de la princesa en topless durante una escapada en la Provenza.

Aquel episodio derivó en una sentencia ejemplar por parte de un tribunal francés, que sancionó a los responsables por invasión de la vida privada. No obstante, esta nueva situación demuestra que el debate sobre los límites entre el interés público y la privacidad sigue abierto, especialmente cuando se trata de figuras públicas cuya vida personal despierta una atención incesante.

El príncipe William y su novia Kate Middleton utilizan un elevador de arrastre con barra en T durante unas vacaciones de esquí el 19 de marzo de 2008 en Klosters, Suiza. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Una situación muy diferente en su país

En el Reino Unido, los medios mantienen un acuerdo tácito de respeto hacia la privacidad de la familia real, especialmente en lo que respecta a los menores. Por eso sorprende que una publicación internacional haya optado por romper esa barrera ética, en lo que se ha presentado como una “exclusiva” fotográfica. Las imágenes muestran a los hijos del matrimonio en situaciones cotidianas: aprendiendo a esquiar, charlando con sus padres, o simplemente esperando en el telesilla. Momentos inocentes y familiares que, fuera de contexto, han sido convertidos en contenido editorial.

El reportaje también incluye comentarios de empleados del complejo turístico, quienes confirman que la familia se comporta como cualquier otro visitante. “Sabíamos que estaban aquí, pero apenas se dejaban ver”, confesó uno de ellos. Paris Match incluso resalta que no hicieron uso de medidas especiales para privatizar pistas o remontes, a diferencia de otras figuras reales europeas en décadas pasadas. Un detalle que refuerza la idea de que el objetivo del viaje era, precisamente, pasar desapercibidos y disfrutar del anonimato en un entorno familiar.

¿Qué está pasando con la princesa Kate? Cronología del escándalo que desestabiliza a la Corona británica.

La aparición de estas imágenes llega en un momento especialmente sensible para Kate Middleton, quien en los últimos meses ha enfrentado una dura batalla contra el cáncer y había decidido alejarse del foco público para centrarse en su bienestar y el de su familia. “Lejos de sus problemas de salud, Kate y sus pequeños príncipes en las pistas”, reza uno de los pies de foto, con un tono que ha sido calificado de frívolo por algunos sectores de la prensa británica. Otros detalles, como una imagen de William solo en un telesquí revisando su móvil, alimentan la narrativa de una vigilancia constante que poco tiene que ver con el espíritu de unas vacaciones.

El Palacio de Kensington ha optado por no emitir comentarios al respecto, manteniéndose fiel a su política de discreción ante estos episodios. Sin embargo, voces cercanas a la familia han asegurado al diario The Telegraph que el malestar es evidente y que no se descarta una respuesta legal en los próximos días, en consonancia con su historial de defensa férrea de la privacidad familiar. Cabe recordar que, tras la publicación de las fotos de 2012, la propia Isabel II respaldó la decisión del príncipe William de llevar el caso a los tribunales franceses, dejando claro que la protección de su familia está por encima del sensacionalismo mediático.

Portada de la revista 'Closer'.

En aquella ocasión, la indemnización por daños y perjuicios ordenada fue muy inferior a los 1,5 millones de euros que solicitaba la pareja real. Sin embargo, el hijo de Carlos III consiguió que el tribunal de París impusiera una multa máxima de 45.000 euros tanto a Laurence Pieau, editor de la edición francesa de Closer, como a Ernesto Mauri, director ejecutivo de la editorial italiana Mondadori, propietaria de la revista.