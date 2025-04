Qué es el petting, la actividad sexual por la que pregunta Broncano en ‘La Revuelta’

David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

Un guion repleto de situaciones impredecibles, humor, sarcasmo, caos e, incluso, hasta incomodidad en algunos momentos. Todos estos rasgos y muchos más son los que definen el programa de David Broncano en la televisión pública. La llegada de La Revuelta a La 1 de RTVE, ciertamente, no supuso un verdadero cambio en el estilo que tanto el presentador como el resto de su equipo venían mostrando en su anterior espacio en Movistar+, La Resistencia, más allá de la variación en el nombre del programa. Tanto es así que, además de mantener a la gran parte de los colaboradores, como pueden ser Grison o el cómico Jorge Ponce, por ejemplo, estos siguen destacando en cada entrega de La Revuelta con sus salidas de tono, sketches absurdos y el humor sin tapujos que tanto caracterizan este desenfadado programa.

Broncano y su equipo llegaron a TVE, en parte, con el objetivo de demostrar que un tipo de programa tan particular, con un guion en el que parece reinar el descontrol y un protagonismo constante de la comedia más absurda y negra, puede ser un atractivo importante para la audiencia de la televisión. Este contenido, en el que los espectadores deben tomarse los recurrentes chistes y bromas simplemente como lo que son, humor, puede ser una manera de lidiar con los tabús y de, incluso, lanzar un mensaje social o una reivindicación sin utilizar un tono duro y directo.

Las ‘preguntas clásicas’ de Broncano a sus invitados

Las atípicas entrevistas de David Broncano a sus invitados siguen a la perfección esta línea estilística. El presentador de La Revuelta parece hacer todo el esfuerzo del mundo por no prepararse sus preguntas y por no informarse sobre los invitados. Así, el resultado está, en cierta forma, ligado a la improvisación y al devenir de los aleatorios temas que introduce Broncano en sus entrevistas. Sin embargo, el presentador también mantiene sus trucos para incomodar y poner en un aprieto a sus invitados.

En la entrega del pasado miércoles, acudieron a La Revuelta como invitados el actor Pablo Chiapella y el exvocalista de Måneskin, Damiano David. El cantante italiano, en concreto, se quedó muy sorprendido cuando Broncano le formuló las famosas ‘preguntas clásicas’ del programa, en las que los invitados tienen que responder a dos cuestiones comprometidas para ellos: cuánto dinero tienen en la cuenta del banco y el número de relaciones sexuales que han tenido en los últimos 30 dias.

Pablo Chiapella y Damiano David en La Revuelta (RTVE)

Petting, el sexo más allá del coito

Quizá, además de una indudable táctica para poner nerviosos e incomodar a los invitados que pasan por el sofá de La Revuelta, las ‘preguntas clásicas’ de Broncano sean también una forma de incentivar un tipo de programa con un carácter abierto, cercano y evitar los temas tabú. Sea como fuere, estas preguntas ponen en un aprieto a las diferentes personalidades que visitan el programa de Broncano. En el caso de la pregunta sobre sexo, los invitados deben puntuar el número de relaciones que han tenido en el último mes en base a una rúbrica clara: el sexo convencional cuenta 1 punto, mientras que el petting vale 0′6 puntos y la masturbación 0′5.

Sin embargo, a algunos invitados y a muchos de los espectadores del programa les entra la duda cuando Broncano pregunta por el petting, y es que este término no es demasiado conocido y su definición no está bien clara entre las personas, ya sea porque suelen llamar a esta práctica de otra forma o porque, simplemente, no lo identifican. La palabra petting se refiere, básicamente, a todo aspecto sexual más allá de la penetración.

Normalmente, se entiende como relación sexual toda aquella en la que existe un acto penetrativo y, aunque este tipo de mitos y de restricciones al sexo, haciendo que giren en torno al coito, están desapareciendo, lo cierto es que existen muchas más formas de mantener una relación sexual que no implican la penetración. El petting se refiere a este conjunto de juegos, caricias íntimas y estimulaciones, y puede abarcar desde los besos o los masajes hasta la masturbación mutua o el sexo oral.