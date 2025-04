Sergio Bezos cuenta secretos de ‘La Revuelta’: nunca se ha reunido con Broncano, el único consejo de Jorge Ponce y el “100% de acierto” de Grison

Sergio Bezos en 'La Revuelta' (RTVE).

La llegada de La Revuelta, de David Broncano, a la televisión pública en España ha supuesto una vuelta de tuerca a la franja del prime-time. A pesar de que el liderato de El hormiguero sigue intacto, y el programa de Pablo Motos sigue siendo el espacio de entretenimiento más visto de su franja, lo cierto es que RTVE acertó con su apuesta de diversificar el contenido y traer a su parrilla rostros y formatos que ya habían triunfado en otras cadenas. Lo hizo primero con David Broncano, quien lleva siendo uno de las caras más importantes de la televisión pública desde septiembre de 2024 y cuyo formato, a pesar de haber tenido que cambiar de nombre a La Revuelta, mantiene la esencia y el éxito cosechados en Movistar+. Televisión Española, continúa apostando por contenidos de éxito novedosos en sus cadenas, como ha demostrado con el fichaje de Andreu Buenafuente o con el anuncio del nuevo magacín de tarde La familia de la tele.

En el caso de La Revuelta, el tipo de programa que conduce David Broncano es un formato que pocas veces antes se había visto en la televisión pública de nuestro país. El programa se caracteriza por el uso constante de la comedia, que desencadena en un humor ingenioso e, incluso, basto en ocasiones, y también en el carácter improvisado de las entrevistas de Broncano. El estilo del presentador es inconfundible, alternando sus chistes con las atípicas preguntas que formula a sus invitados, creando así un formato con identidad propia, que parece impredecible y caótico. Sin embargo, el éxito de La Revuelta no reside tan solo en la figura de David Broncano o en los distintos invitados que acuden al teatro cada día, sino también a las diferentes secciones del programa y al carácter de sus colaboradores.

Ricardo Castella, David Broncano y Marcos Martínez (Grison), en la presentación de 'La Revuelta'. (Helena Margarit Cortadellas)

Sergio Bezos, el colaborador más espontáneo de ‘La Revuelta’

En el escenario, Ricardo Castella y Grison acompañan con música y, también, con chascarrillos lo que se comenta en el programa. Mientras, Jorge Ponce causa sensación cada día con sus variados ‘sketches’ y la sección de comedia cuenta con rostros como Lala Chus o Yunez Chaib. Sin embargo, una de las personas del equipo de La Revuelta que más ha sorprendido a la audiencia es Sergio Bezos. El cómico tiene una importante tarea en el programa cada día, y es la de animar al público y caldear el ambiente en un pre-show cargado de chistes e interacciones. De hecho, más tarde en el programa, Bezos suele intervenir para revelar algo de lo que ha ocurrido previamente en su espectáculo.

El joven humorista ha destacado por su espontaneidad y se ha convertido en uno de los personajes referentes de La Revuelta. En una entrevista a El típico programa de RNE el pasado sábado, Sergio Bezos contó algunos detalles de su labor en el ‘show’ que presenta David Broncano, y de cómo saber cuándo debe intervenir y cuándo no. Aún así, él mismo reconoce que hay muchas ocasiones en las que se plantea por qué ha interrumpido “si no ha sido gracioso”: “Es muy peligroso el ego en estos sitios, porque te está viendo todo el mundo y tú quieres salir también todo el rato. Y hay veces que dices ‘Pues tío, a lo mejor tenías que haberte callado’“. Sobre sus intervenciones, Bezos afirma que, poco a poco, hay que ir aprendiendo cuándo hablar y cuándo no, aunque a veces ”también está guay arrepentirse a veces de pasarte de frenada".

Sergio Bezos, durante su entrevista en 'El típico programa' de RNE. (Radio 3)

“Te hemos puesto un botón para que hables cuando quieras”

Sergio Bezos también confesó en su entrevista que, en ocasiones, los diferentes colaboradores se “pisan” los chistes entre ellos y que, en estos casos, Grison tiene un éxito “del 100% de acierto”: “Hay veces que hago un chiste yo y veo que lo iba a hacer Grison y digo ‘Va tío, tenía que haberlo hecho Grison’”, explica Bezos. Sin embargo, el cómico confirma que, desde que forma parte del equipo del programa, nadie le ha enseñado nada ni le ha dicho lo que tiene que hacer: “En la comedia hay una cosa que es muy loca, que el otro día estaba pensando, que no es como a lo mejor un actor o un actriz, que hay métodos”, señala Bezos.

De hecho, una de las cuestiones que más ha llamado la atención de los presentadores del programa de Radio Nacional es que, según dice Sergio Bezos, él nunca ha tenido una reunión como tal en La Revuelta. El cómico cuenta que la única reunión que tuvo fue en su primer día, con Jorge Ponce, y que este simplemente le dijo ‘Tú haces un show y ya está. Tú haz lo que quieras, tienes toda la libertad para hacer lo que quieras‘. Sergio Bezos afirma que no suele planificar el programa con el presentador: “Yo no he tenido una reunión con David en la que me haya dicho ‘Vas a hablar’, no. A mí me dieron un micro y me dijeron ‘Te hemos puesto un botón para que hables cuando quieras’”.