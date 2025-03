Nicole Wallace se sincera respondiendo las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’ : “Llevo una muy mala racha de chicos. En realidad ligo poquísimo”

Nicole Wallace en 'La Revuelta'. ( X / @LaRevuelta_TVE)

Tras su éxito con las películas de la trilogía Culpables y la serie de Netflix, Ni una más, Nicole Wallace vuelve a estar de promoción con su nuevo proyecto. El próximo 21 de marzo se estrena la película Un año y un día, en la que la actriz demuestra sus dotes con la música, cantando y tocando el piano. Este miércoles ha estado en La Revuelta y, con este currículum, David Broncano ha prometido que iba “a ser periodístico, esto va a ser una entrevista profesional”.

Ante la ya tradicional petición del público de pedir entradas a los invitados, Wallace ha lanzado a las butacas del teatro invitaciones para la premier de la película en forma de avión de papel. Después, para comenzar la charla, el presentador le ha preguntado a la actriz si estaba al tanto de los embalses españoles: “¿Tú miras embalses.net?“. ”¿Alguien aquí sí?“, ha respondido Wallace riéndose.

“Es que oficialmente las lluvias de los últimos días han acabado con la sequía hidrográfica en España”, ha aclarado Broncano, una afirmación que ha hecho que el público aplaudiera entusiasmado. Por su parte, Nicole ha admitido que alguna vez se ha metido “en Google Earth, a ver cómo se ve mi casa desde ahí. Y se ven feas, la verdad. Además, normalmente las fotos son de hace mucho tiempo”.

“Pienso bastante en las películas de Barbie. Tiene un canal de YouTube y da charlas motivacionales”

Ante esto, Broncano ha querido saber si Nicole tiene algún pensamiento recurrente, algo que tenga muy presente todo el rato. “Pienso bastante en las películas de Barbie, pero no la última, sino las originales”, ha contestado ella, añadiendo que “Barbie tiene un canal de YouTube y da charlas motivacionales. Hay una en la que habla sobre que las mujeres decimos perdón todo el rato, por todo, y es una charla bastante guay”.

En cuanto a la película, Nicole ha alabado el trabajo del director, Alejandro San Martín: “Tiene mucho mérito, porque esta película la ha levantado él solo. Está escrita, dirigida y producida por él. Es su primera película y todo un proyecto personal”. Además, ha descrito la película como “una comedia romántica de las de siempre, clásica. Es muy bonita”.

Nicole Wallace en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

Al final de la entrevista, como en cada programa, es el turno de las preguntas clásicas. “Antes de que vinieras me he metido en tu Instagram, y he visto que tienes muchos millones de seguidores”, ha explicado Broncano, a lo que Nicole ha especificado que tiene “ocho millones de seguidores. Son muchísimos, es raro”.

“En el fondo estoy bastante ‘hater’, me da mucha pereza”

Respondiendo a la primera pregunta, sobre el dinero en el banco, ha recordado que “la última vez que vine dije que estaba buscando para comprarme una casa. Ya me la he comprado, estoy hipotecada con 23 años y a ver qué tal vamos”. Después, como visión de futuro, ha dicho que “en 50 años espero estar en una casa en Galicia, con cuatro perros, gallinas y un caballo. Y tan tranquila”.

Cuando ha llegado el turno de puntuar las relaciones sexuales en los últimos 30 días, la actriz ha asegurado que lleva “una muy mala racha de chicos”. “Ligo poquísimo, en general no ligo mucho en mi vida”, ha continuado diciendo, explicando que “la última vez que vine tenía una buena racha, pero se acabó”. “No sabría hacerte las cuentas, pero habría que ir sumando 0,5″, refiriéndose a que ese valor equivale en La Revuelta a las masturbaciones.

Ante esto, Broncano le ha comentado que “ha habido casos aquí de hacer un pequeño First Date, y ha funcionado”. “En el fondo estoy bastante hater, me da mucha pereza. Aunque no estoy cerrada, ahora que viene la primavera y sale el sol”, ha concluido.