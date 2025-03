Quién es JC Reyes, el cantante que se ha caído de una moto en su propio concierto y ha abandonado el show sin despedirse

JC Reyes actúa en el Movistar Arena. (Ricardo Rubio /Europa Press)

Juan Manuel Cortés, más conocido como JC Reyes, es un cantante de música urbana que nació en 1997 en Sevilla y que en las últimas horas ha protagonizado una polémica en redes sociales. El artista actuaba anoche en el Movistar Arena de Madrid con su último proyecto Nacer de Nuevo. Un álbum en el que ha colaborado con artistas como Ozuna, Ñengo Flow, Dei V, De La Ghetto, De La Rose o Sky Rompiendo, entre otros.

En una entrevista con el diario ABC, prometía que iba a tirar la casa por la ventana con la puesta en escena de este show y aseguraba que no estaban “para hacer las cosas tranquilitas esta vez”. “La gente está esperando un gran concierto por mi parte y estoy preparado para dar lo que quiere todo el mundo”, afirmaba. Lo que no esperaba él —ni su público, seguramente— es que lo que se iba a acabar tirando era él de su moto.

Una caída en moto y una salida por la puerta de atrás

El aforo del recinto estaba completo, el sevillano había logrado vender todas las entradas y el público estaba deseoso de disfrutar del espectáculo. No obstante, el cantante decidió hacerse de rogar y salió a escena 40 minutos más tarde, algo que no sentó demasiado bien a los asistentes. Cuando el show arrancó, JC Reyes salió subido a una moto. Mientras se dirigía a la zona más cercana del público, (no se sabe si por un acelerón o un derrape) se cayó. Un suceso peligroso que podría haber causado graves consecuencias no sólo al cantante, sino a sus fans.

Una cita que tampoco concluyó de la mejor de las formas. El artista abandonó el concierto antes de lo esperado por un fallo en el sonido. Se bajó del escenario y salió del recinto sin despedirse de su público. Un gesto que, evidentemente, no ha sentado bien. Son numerosos los vídeos que circulan en redes sociales en los que observamos a los fans visiblemente indignados.

Quién es JC Reyes: sus inicios y primeros éxitos

Los primeros pasos de Juan Manuel Cortés en la música comenzaron en 2017, sin embargo, su nombre no empezó a resonar hasta 2020, cuando estrenó la canción 34 Amor y Mafia junto a Camin.

En marzo de 2021 publicó su primer álbum, Los Green Lanters. Una carrera musical que sufrió un parón después de que la policía le detuviera por robar a punta de pistola a dos ciudadanos alemanes en Sevilla. De hecho, recibió su primer Disco de Oro en la cárcel. Tal y como le contó al medio mencionado, fueron los guardias los que le contaron la noticia, aunque él estaba “convencido” de que le estaban gastando una broma. En 2022, volvió a viralizarse con Coronamos y desde entonces son múltiples los éxitos que ha cosechado, a pesar de sus cuestionables actos, como la polémica con Rosalía.

JC Reyes y la polémica con Rosalía

Reyes compartió en mayo de 2023 en su cuenta de Instagram dos imágenes de Rosalía en las que aparecía desnuda, tapando con dos emoticonos los pechos. Unas fotografías retocadas que el artista aseguró que eran “lo mejor que verás hoy”. Los comentarios criticándole no tardaron en llegar. Muchos calificaron su acto de “machista” y de ser un tipo de “sexualización”.

En ningún momento mostró arrepentimiento alguno. En su lugar, decidió atacar a aquellas personas que le juzgaban. “A las mujeres estas que me estáis poniendo: ‘¿Qué haces? Qué asco das’. A la chavala nada más se le ve el escote. Respetad, ¿eh?“, escribía entonces.

“Esperen el próximo tema, se llama Rosalía okey". Y continuaba mostrando sus faltas de respeto: “No me pidáis más fotos de la chavala, que no puedo estar subiendo las fotos que me manda a mí, tío, no puedo estar subiéndolas yo, eso sería de sinvergüenza“.

Rosalía cargó contra el andaluz en su cuenta de X, declarando que la publicación se trataba de "un tipo de violencia" que "da asco“, pero que, cuando se hace por tener “4 plays de más” lo que da "es pena“.