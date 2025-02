Antonio Banderas continúa con su producción artística y promociona sus nuevos proyectos en ‘El Hormiguero’, después del infarto que sufrió en 2017: “Uno no puede morirse en vida”

Antonio Banderas vuelve a 'El Hormiguero' para presentar sus nuevos proyectos (@gypsyelmusical)

Antonio Banderas, uno de los actores españoles más reconocidos a nivel internacional, ha visitado El Hormiguero el pasado miércoles 19 de febrero en plena promoción de su nuevo musical, Gypsy, y de la película Paddington. Aventura en la selva, que se estrenará el 21 de febrero. Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, el malagueño ha dejado su huella en el cine español y en Hollywood, con papeles icónicos en películas como La máscara del Zorro, Desperado y Dolor y gloria, la cinta de Pedro Almodóvar que le valió una nominación al Óscar en 2019.

Su aparición en el programa de Pablo Motos llega poco después de su participación en los Premios Goya 2025, donde entregó el Goya Internacional a su gran amigo, Richard Gere. Durante la gala, Banderas elogió la trayectoria de su amigo y el actor estadounidense aprovechó su discurso para agradecer a España, a la que considera su nuevo hogar, además de lanzar críticas a la política de su país. Algo que ha compartido Banderas en su entrevista con Pablo Motos.

Asimismo, en su paso por el programa de Antena 3, Antonio ha hablado de cómo no ha dejado de trabajar tras el infarto que sufrió en 2017, en “una profesión a la que preferiría denominar vocación y la que le debo lo que soy”, declaró el actor al recibir el Goya de Honor en 2015. Su paso número “12+1″ por El Hormiguero ha dejado claro que el artista está más conectado que nunca con su lugar de nacimiento, ya que también ha comentado algún detalle sobre la nueva apertura de su segundo restaurante en Málaga.

Proyectos de teatro, películas y otro restaurante

Antonio Banderas presenta sus nuevos proyectos (Montaje Infobae, @gypsyelmusical)

Al inicio de la entrevista, Pablo le confesó al actor que “desde que te dio el susto el corazón pensaba que te ibas a tomar la vida con más calma, pero veo que no”. A lo que el actor explicó: “Yo tengo que vivir la vida, uno no puede morirse en vida”. Igualmente, afirmó que todos sus proyectos desde aquel momento son trabajos que quiere hacer de verdad. Así, Banderas ha asegurado que “es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, a veces un bofetón viene muy bien”. Y es que, “estoy ocupado haciendo las cosas que me gusta, antes estaba en cosas que no me hacían falta”, relató en la mesa de El Hormiguero.

De esta manera, el actor ha llegado al programa con una extensa lista de producciones, en la que hay creaciones teatrales, cinematográficas y gastronómicas. Uno de los proyectos con los que está más contento es su nuevo musical Gypsy, que estará disponible hasta el 25 de mayo en el Teatro Nuevo Apolo. Además, también ha sido uno de sus proyectos más arriesgados, ya que hubo un enorme desafío logístico al tener que trasladar todos los telones de la actuación en “19 tráilers”. Este nivel de calidad le condena a trabajar “a pérdidas”, aunque es un reto con el que siempre trabaja. Lo importante para el actor es que “hemos estado llenando el teatro en Málaga durante cuatro meses. Me da para pagar a mi equipo”.

El escenario para este musical que acaba de llegar a la capital es “muy complicado, muy elegante, que se basa en los telones del teatro. Utilizamos materiales muy delicados que interactúan con la temperatura y el sonido”, explicó el actor. Con un elenco de 30 actores, 18 músicos y un equipo técnico extenso, la producción se ha convertido en una de las más exigentes de su trayectoria, considerándolo “un refugio de la verdad”.

También habló sobre su papel en Paddington. Aventura en la selva, donde interpreta a un capitán de barco que transporta turistas en Perú y se enfrenta a una decisión moral entre la avaricia y el amor por su hija. Tal vez lo más interesante es que Antonio confesó que pidió cambios en el guion para evitar que su personaje fuera el villano, un estereotipo recurrente. En sus palabras: “En el mundo anglosajón los afroamericanos y los latinos tenemos que hacer siempre papeles de villanos”. El significado de esto trasciende incluso a las películas para niños. “Que el Gato con Botas hablara con acento juega un papel en el cerebro de los niños que se les quedará grabado”, comentó uno de sus papeles más conocidos en producciones infantiles.

El último de los trabajos que ha mencionado el malagueño ha sido la apertura de su octavo restaurante en Marbella. A pesar de contar con El Pimpi, uno de los establecimientos más antiguos de la ciudad de Málaga, que según ha declarado “la gente dice que es un barrio del Pimpi”. Ahora, su nuevo local estará “ligado al teatro, con una comida muy popular, como la tortilla de patatas”. Además, ha resaltado que todos sus platos estarán elaborados con los productos de sus huertos.

La polarización en el mundo “es realmente peligrosa”

Antonio Banderas habla de la polarización internacional (Montaje Infobae)

Durante la entrevista, el actor habló sobre su experiencia con los incendios en California, donde su hija Stella y su expareja Melanie Griffith tuvieron que ser evacuadas. “Ha sido una tragedia. En Los Ángeles las casas no se construyen con ladrillos, sino con madera por los terremotos, y cuando hay un incendio, todo arde”, relató sobre el desastre que transcurrió desde el 7 de enero hasta el 1 de febrero.

Asimismo, Motos le preguntó, debido a su cercanía al pueblo estadounidense, por la victoria de Donald Trump en las elecciones. El actor supone que el segundo éxito del magnate en EE. UU. se debe al dinero: “Es un hombre que no aprieta con los impuestos y probablemente todo vaya por ahí”, ha comentado. Pero también “corresponde con un patrón que está pasando en el mundo entero: la polarización de izquierdas y derechas”.

Para Banderas, esta situación es preocupante y peligrosa, ya que "la gente se está comiendo las cosas que están pasando, que realmente son incomprensibles". Y es que, a pesar de la entrada “como un elefante en una tienda de cristales”, el presidente estadounidense “se ha pasado de frenada su propia campaña electoral”. El motivo que da el malagueño es la última declaración de Trump con respecto al conflicto bélico de Europa: "Lo que está pasando, lo de no contar lo de Ucrania que eche la culpa al invadido", ha señalado. También ha admitido que “no soy un experto de político”, pero las reacciones en Europa no son suficientes, pues se han quedado “con una cara de panoli sin llegar a nada”.