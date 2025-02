Marc Márquez visita el ‘El Hormiguero’ antes de comenzar la nueva temporada, donde lo apuesta “todo al rojo”: “Estoy en la mejor moto y en el mejor equipo. Lo tengo en mis manos”

Marc Marquez visita 'El Hormiguero' antes del inicio de temporada de MotoGP 2025 (montaje infobae, 'El Hormiguero)

La nueva temporada de MotoGP está a punto de comenzar y Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, ha visitado El Hormiguero para hablar sobre su fichaje por el Ducati Lenovo Team y su adaptación a la escudería italiana. Al final de la temporada pasada, el piloto de Cervera experimentó la compleja decisión de abandonar Honda tras más de una década y su paso por el equipo satélite Gresini Racing, donde pilotó una Ducati del año anterior sin mejoras.

Su rendimiento y su nombre en el motociclismo lo situaron en el centro de una batalla interna dentro de Ducati, donde se debatía entre ascender al equipo oficial a Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP en 2024, o darle la plaza a Márquez. Finalmente, el piloto de Cervera se quedó con la moto oficial, en una decisión que desató un terremoto dentro de la estructura de Ducati. La elección de Márquez provocó la salida de varios pilotos y llevó a Prima Pramac Racing, escudería del equipo Ducati, a romper su vínculo con la marca para apostar por Yamaha.

En la actualidad, Márquez afronta el reto de demostrar que el dictamen de su equipo ha sido el correcto. Aunque ha asegurado a Pablo Motos que “no me gusta hacer pronósticos, intentaré luchar por el podio” en Tailandia, el primer gran premio de la temporada. Así lo ha demostrado el piloto en la pretemporada, quien ha obtenido uno de los mejores resultados frente a sus competidores.

Márquez apuesta “todo al rojo”

Marc Márquez en la pretemporada de MotoGP 2025 (@marcmarquez93)

El piloto de Cervera ha aprovechado la noche del 17 de febrero, donde ha cumplido 32 años, para visitar ‘El Hormiguero’ justo antes de partir al primer Gran Premio de la temporada 2025 de MotoGP en Tailandia. Su gran lema “todo al rojo” para este año ya le ha dado fuerza en la pretemporada, donde ha sobresalido entre sus compañeros. Este año, el piloto se enfrenta a uno de los retos de su carrera: “He hecho una apuesta previa de dejar el equipo de mi vida y entrar a un equipo satélite cobrando cero”, ha explicado. Por eso su apuesta es por el rojo, “mi color” y el de Ducati.

Además, al poco de empezar la entrevista, Motos le ha enseñado un vídeo de felicitación de varias caras conocidas, no solo para Marc, sino también para el público. En él se ha visto como algunos grandes deportistas como Rafa Nadal o Gerard Piqué le mandaban ánimos para la apertura de la edición. Durante la conversación, Motos le recordó que era su visita número 13 al programa, pero Márquez rápidamente lo corrigió: “No, es mi visita 12+1. El 13 no existe en el motociclismo. El gran Ángel Nieto dijo que daba mala suerte, y desde entonces no se usa. Yo, por si acaso, tampoco lo hago”.

Asimismo, con más de una década en la élite del motociclismo, Márquez reconoció que su experiencia le ha enseñado a gestionar mejor los riesgos en carrera. “Piensas más, la has cagado más veces y aprendes de ellas”, explicó. Aunque siempre ha sido un piloto agresivo y temerario, ahora sabe identificar los momentos clave para asumir riesgos: “Hay cinco o seis vueltas en las que tienes que jugártela, pero no en toda la carrera”. El catalán también reveló algunos detalles sobre la exigencia física de las carreras: “En la salida, las pulsaciones están entre 120 y 130 por minuto, y en carrera suben a 160 o 170. Mi prueba de esfuerzo indica que a 185 ya no doy más”, ha indicado.

El abandono de Honda y la apuesta por Ducati

Marc Márquez en la pretemporada de MotoGP 2025 (@marcmarquez93)

Tal y como ha expresado, uno de sus objetivos principales para cambiarse de equipo fue poder conseguir una mayor salud mental. A pesar de que la decisión fue complicada, también era necesaria: “Para mí, la salud mental es vital. Venía de años con muchas lesiones, y el proyecto de Honda no era ganador. No podía seguir terminando el 10º o el 11º sin motivación”. De este modo habló con el equipo “y lo entendieron”, ha afirmado.

Esta decisión fue dura para el piloto, pues “dejaba mi equipo de toda mi vida, a mis amigos de Honda y la seguridad que tenía allí, pero mi prioridad era responderme a mí mismo si seguía siendo competitivo o no”. Ahora “estoy en la mejor moto y en el mejor equipo. Lo tengo en mis manos” para ganar el mundial, afirmó con determinación.

Además, Marquez ha comentado su polémica llegada a Ducati: “Cuando llegué, me decían en italiano que les había robado un Mundial”, comentó entre risas, recordando su rivalidad con la marca italiana cuando competía con Honda. Sin embargo, ahora comparte equipo con Pecco Bagnaia, bicampeón del mundo. Para el piloto de Cervera, “Pecco es un caballero, muy calmado, nunca grita. Nos entendemos bien y sabemos que cada uno buscará lo mejor para sí en pista, pero fuera de ella hay unión en el equipo”.