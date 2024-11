Vivir en Cuenca, Soria y Teruel no es un lujo aunque la patronal diga que son “lugares perfectos”: “No se pueden esconder las carencias”

Imagen de archivo de un anciano de la localidad turolense de Cubla. (Antonio García/EFE)

Vivir en Cuenca, Soria y Teruel es un lujo. Es la conclusión de un estudio presentado —irónicamente— en Madrid por la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, una organización creada por las patronales de las tres provincias, que se define como “un lobby europeo” y que pretende fomentar la economía de las tres regiones. Para lograr su fin, han centrado su informe en 17 puntos básicos, que van desde la vivienda a la sanidad, pasando por la educación y el ocio, y con el que pretenden demostrar que estas zonas con baja densidad poblacional son “lugares perfectos para vivir frente a las grandes ciudades”.

La serie de “ventajas diferenciales” para sus habitantes que se desgranan en el informe incluyen: “Mejor acceso a la vivienda y mayor calidad en la educación, menos tiempo en los desplazamientos, tasas bajas de desempleo o un marco de relaciones sociales más cercano, profundo y auténtico”. Pero, ¿realmente son lugares tan maravillosos?

En conversación con Infobae España, en esta organización admiten que en muchas de las categorías que se incluyen en el estudio no se hace una valoración detallada de todos los aspectos, pues intentan verlos desde un “prisma positivo”. Por ejemplo, hablan de las ratios en la educación, y señalan que ”se contabilizan 15 alumnos por clase en Teruel y 17 tanto en Soria como Cuenca, cuando la media nacional está en 21 y Madrid en 22″. Pero no mencionan las dificultades que atraviesan muchos niños y jóvenes que cada día se desplazan en autobús para acudir a la escuela y el instituto porque en su pueblo no hay. Tampoco entran en la falta de desarrollo de la educación superior en el ámbito universitario y la Formación Profesional.

“El objetivo era darle otra mirada porque estamos cansados de ser los pobrecitos”, dicen. Pero el deseo de devolver la vida a los territorios más despoblados del país pasa por llamar la atención sobre las carencias, y no por pasarlas por alto, explica Marian Rebolledo, directora de comunicación de Teruel Existe. “Es verdad que es un privilegio vivir en el medio rural, pero eso no puede esconder todas las carencias que existen y que cualquiera que vive en el medio rural sabe. El informe, por un lado, está bien porque intenta dar una visión positiva, pero lo que no podemos es enmascarar los problemas que hay. Tampoco es la Arcadia feliz vivir en territorios poco poblados”, dice al otro lado del teléfono. “Somos grandes defensores de vivir en el medio rural, faltaría más, pero esta no es la forma”.

Una protesta de la España Vaciada en Albarracón, Teruel. (Europa Press)

El sistema sanitario no es mejor

El informe defiende que “el menor cupo de pacientes influye claramente en la calidad del servicio: más tiempo de dedicación y seguimiento más personalizado”. Pero hay un lado negativo. “Con el tema de la ratio de médicos por habitante, pues al haber poca población el medio rural se ve muy beneficiado, pero no se está hablando de la realidad del territorio, porque hay muchísimas plazas sin cubrir y no hay médicos de primaria porque no quieren venir al medio rural”, expone Rebolledo.

De hecho, el estudio El reto de reducir la desigualdad en el acceso a la salud en España, publicado hace tres años por la compañía biofarmacéutica Bristol Myers, muestra que la dispersión territorial y la baja densidad de población “dificultan la prestación de servicios básicos de salud”.

El acceso a la vivienda no es más fácil

El Instituto Nacional de Estadística (INE), en su último ‘Censo de población y Viviendas 2021′, detallaba que los municipios pequeños contaban con el mayor número de viviendas vacías. Así, los de menos de 10.000 habitantes, en los que residía el 20,3% de la población total, registraron el 45% de casas deshabitadas. Por el contrario, las ciudades de más de 250.000 habitantes, donde vivía el 23,8% de la población, solo contenían el 10,5% de estas viviendas. Pero que haya casas sin inquilinos en la España vaciada no significa que sean habitables ni que el acceso sea fácil. Tampoco implica que estas se ubiquen cerca de los núcleos donde se encuentran los empleos.

“El indicador más elocuente es el del coste, sea en compra o en alquiler, de la mitad para abajo en Cuenca, Soria y Teruel respecto al conjunto de España, y no digamos respecto a Madrid”, sentencia el estudio de la patronal. Pero, de nuevo, hay matices. En este sentido, Rebolledo recuerda que en la zona más turística de Teruel los propios turolenses no encuentran casa. “Los trabajadores que van a Benasque a trabajar no pueden alquilarse un piso porque está en precios turísticos”, dice, y añade que “te dicen que es mucho más barato vivir en Calamocha que en Madrid, pero vete a hasta allí e intenta alquilar un piso, porque no hay”.

Ubicado en Mosqueruela, una localidad de 551 personas, el restaurante Existe se caracteriza por su cocina de autor que pone especial atención al producto de proximidad

Comunidad y naturaleza

En lo que sí están de acuerdo tanto la patronal como Teruel Existe es en el trato y el acceso a la naturaleza. “Conectas con tus vecinos, que yo creo que es muy positivo, y tienes un trato humano y cercano con la gente, con la comunidad”, destaca Rebolledo, que incide en que las partes del informe que hacen referencia a la comunidad y la cultura son muy acertadas. “No puedes ir al cine porque no hay cines, pero hay muchísimas actividades culturales. Si no es en tu pueblo, en el pueblo de al lado hay gente organizando cosas todo el rato. Es una cultura distinta, pero la hay”, asegura la turolense, que sentencia que “vivir en el mundo rural es un lujo, pero solo según como lo mires”.