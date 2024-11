El aparatoso accidente que ha sufrido David Bisbal, minutos antes de su entrevista en ‘El Hormiguero’

David Bisbal durante su paso por 'El Hormiguero' (X/ @El_Hormiguero)

David Bisbal ha conseguido mantener su fama desde que salió del concurso de Operación Triunfo en 2001, donde quedó en segunda posición. A lo largo de dos décadas se ha consolidado como uno de los artistas más reconocidos en el panorama musical nacional. No ha dejado de crear proyectos musicales, el último de ellos ha sido su nuevo álbum: Todo es posible en Navidad, que ha promocionado en su paso por el programa de El Hormiguero de Pablo Motos.

Durante la entrevista en el programa de Antena 3, el cantante se mostró muy alegre y carismático, además de llegar con una gran energía y ponerse a bailar al ritmo de la música que sonaba en directo. Todo esto lo hizo después de sufrir un aparatoso accidente en su casa que le obligó a pasar por el médico antes de su aparición en la pantalla.

Antes de contar que es lo que le había ocurrido en la cara, ya que llevaba una tirita en la ceja, el presentador le entregaba al artista su tarjeta y reloj personalizado por ser invitado infinity, y es que ya lleva muchos años visitando a Motos, mostrando sus avances musicales y otros proyectos que ha hecho a lo largo de su vida profesional.

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero, nuestro invitado infinity ¡@davidbisbal! #BisbalEH pic.twitter.com/4uM1PclHhn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 26, 2024

El accidente que sufrió en casa

Pablo preguntaba a David por su herida en la ceja izquierda y este decía con naturalidad: “El golpe que me he pegado en mi casa con el borde de la puerta...”. Y es que los nervios y la prisa le juraron una mala pasada, pues ahora tiene que tener esos puntos en la ceja durante varios días e intentar que no quede cicatriz.

“Me he partido la ceja”, decía. Una herida que ha podido curarse rápidamente gracias a “un compañero sanitario que me ha ayudado poniéndome dos puntos”. El cantante contaba riendo: “Ha sido hace una hora y media. Con los nervios previos, buscando la ropa, me he pegado toda una leche con el borde de la puerta”.

Aunque todo ha quedado en un pequeño golpe, David se llevó un susto “porque había sangre”. Y es que parece que últimamente los accidentes son habituales en la vida del marido de Rosanna Zanetti, pues en uno de sus últimos conciertos en Buenos Aires, sus pantalones se rompieron, dejando una anécdota divertida a los asistentes.

Los nuevos proyectos de David

Parece que la herida se llevó un poco el protagonismo del programa, pese a que el propósito principal era promocionar sus nuevos proyectos. Y es que el de Almería ha sacado su nuevo álbum en una época muy especial para muchos, la Navidad.

David Bisbal presenta su nuevo álbum 'Todo es posible en Navidad' (@davidbisbal)

Además del álbum, David Bisbal aprovechó su intervención en plató para anunciar que el próximo año dará una nueva gira por toda España, que dará comienzo el 15 de noviembre en su ciudad natal y que finalizará en un principio el 23 de diciembre en Barcelona.

“De los mejores discos de mi carrera”, decía David, y es que a pesar de que no ha parado de hacer música desde que salió de la academia, siempre hay algunos proyectos que marcan más que los otros.