Melody: “No me presento al Benidorm Fest para quitarme una espinita. Lo que pasó hace 15 años no lo vivo como un drama”

Melody, en la presentación de artistas del Benidorm Fest 2025. (RTVE)

Siendo apenas una niña de 11 años, Melody saltó al estrellato con el ya mítico Baile del gorila. Desde entonces, su público la ha visto crecer como persona y evolucionar como artista. La sevillana demostró su potencial en 2009, cuando estuvo a punto de representar a España en Eurovisión en una preselección en la que empató con Soraya, quien finalmente fue la elegida al contar con el respaldo del público.

Aquella gala no estuvo exenta de polémica, pues Melody perdió un elemento muy importante de su propuesta por un conflicto con RTVE. Los Vivancos, que formaban el cuerpo de baile de la candidata, renunciaron a la final por su desacuerdo con las condiciones técnicas de la preselección, por lo que la cantante tuvo que cambiar los bailarines y la coreografía de Amante de la luna en tiempo récord.

Mucho ha cambiado desde entonces tanto en la vida de la artista como en la cadena pública, que ya se encamina hacia la cuarta edición del Benidorm Fest, la renovada preselección con la que pretenden dejar atrás los tiempos oscuros de España en Eurovisión. Y precisamente Melody está entre los 16 participantes del festival del que saldrá el próximo representante de España en el certamen europeo. “De aquella época aprendí que cuando un tema es bueno y a la gente le gusta da igual que no vayas a Eurovisión, porque se convierte en un éxito”, comentaba a Infobae España minutos después de anunciarse su nombre.

Según confiesa, Amante de la luna es una de esas canciones obligatorias en su repertorio por aclamación popular. “Las veces que he intentado darle un respiro y no cantarla, se enfadaban conmigo”, agrega la de Dos Hermanas, que ahora ve su nueva candidatura como “una forma de marcar lo que quiero ofrecer como artista”.

Melody y Sonia y Selena, en el Benidorm Fest 2025. (RTVE)

El hecho de volver a ser candidata a Eurovisión 15 años después, puede ser visto como una forma de resarcirse de aquel segundo puesto, pero ella descarta esa opción categóricamente: “Esto no lo hago porque tenga una espinita clavada. Creo que todo en la vida pasa por algo y lo que pasó es porque tenía que pasar así. No lo veo algo negativo, ni tengo un drama por eso”, asevera.

Así, Melody confiesa estar en “un momento superbueno” de su carrera y le apetece formar parte del Benidorm Fest: “Estoy trabajando mucho y cantando lo que me da la gana. Me presento porque me gusta y como un regalo para la gente que me sigue”.

“He vivido momentos duros”

Hace apenas nueve meses, Melody se convertía en madre de su primer hijo, Cairo. La maternidad le ha dado, según ella misma cuenta, la fuerza para seguir recorriendo el espinoso camino de la música, además de aportarle “felicidad y esa ‘chispita’ de salir por la mañana de casa y sonreír”.

Sobre los baches que ha encontrado en su trayectoria, la artista reconoce que “todos los trabajos tienen lo suyo”. “Por supuesto que he vivido momentos duros, la música ha cambiado un montón. Cuando empecé, mi primer disco salió en casete. Yo he aguantado el tirón de toda esa etapa de cambio, pero me he puesto a prueba y he seguido preparándome y trabajando. La vida es así. Mis experiencias más duras me sirven para ser lo que soy hoy como persona y como artista”, añade.

Y lo que tiene claro esta Melody que es hoy es que las críticas no van a condicionar sus pasos profesionales: “La gente destructiva debería de pararse a pensar antes de hablar. Lo que uno dice feo, repercute en el cuerpo de uno. Si quieren hablar, que digan lo que quieran. Yo no soy nadie para decirle a una persona que no hable, pero yo prefiero construir en vez de destruir”.

Los 16 participantes del Benidorm Fest 2024 que lucharán por ir a Eurovisión: de Dellacruz a Miss Caffeina.

Su canción, ‘Esa diva’

El tema con el que competirá en el Benidorm Fest tiene por título Esa diva y podrá escucharse el próximo 18 de diciembre, cuando RTVE publique todas las canciones que formarán parte del concurso. No obstante, la andaluza adelanta unas pistas sobre su propuesta: “Es una canción que le da oportunidad a mucha gente que ve la vida de otra forma. Muestra que también pueden vivir así, que tienen derecho a sentirse así. Tiene un mensaje emocionante”.

Define su tema como “muy potente, tanto en el plano musical como en el vocal”, con “un rollo muy eurovisivo” y advierte de que habrá baile. “Es un tema para que, cuando tú entres en la discoteca, te acuerdes de mí”, bromea.

En cuanto al hecho de ser, junto a Sonia y Selena, el nombre más reconocido del cartel de esta edición, Melody le resta importancia. “Gente buena puede salir de cualquier sitio”, asevera. Y concluye: “Seguramente haya muchas expectativas hacia mí. Yo daré lo mejor que pueda dar y espero que la gente lo disfrute. Soy humana, no soy un robot. También me pongo mala y me pueden pasar cosas, pero yo me dejo la piel”.