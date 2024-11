La mujer más longeva de Italia tiene 114 años, come “de todo” y le encanta el chocolate: “Lo que más me impresiona es tener una hija de 90 años”

Tarta de cumpleaños con más de 100 velas (Getty Images)

En los últimos años, los expertos en dietética, estilo de vida y en salud han formulado algunos hábitos para alcanzar una mayor esperanza de vida. Todos buscan la clave para conseguir una mayor longevidad, por lo que, las zonas donde se han observado un aumento de centenarios, causan verdadero interés entre los expertos.

De esta manera, los expertos han encontrado un incremento de la longevidad en Italia, donde ha habido un crecimiento del 30% en la última década. Y es que, se ha pasado de 17.252 en 2014 a 22.552 centenarios en 2024, según EFE. Entre los análisis del Instituto Nacional de Estadística italiano (ISTAT), se ha detectado que el 81% de la totalidad son mujeres. Además, han determinado “una escasez de estructuras especializadas en atender a personas tan longevas”, lo que provoca que estas personas tengan que vivir con sus familiares y obtener así una atención personalizada.

Así, según el ISTAT, la persona más longeva de Italia es una mujer que reside en Faenza, Emilia-Romaña, y que cumplió 114 años de edad, el pasado 13 de octubre. Gracias a su largo recorrido ha tenido diez hijos y ha podido conocer a sus más de cincuenta nietos y bisnietos.

La vida de la mujer más longeva de Italia

La mujer con más edad de Italia se llama Claudia Baccarini, tiene 114 años y vive en una de las ciudades más bonitas de Italia, con un gran reconocimiento por sus cerámicas de loza fina del siglo XII. La ‘nona’ Claudia es una de las pocas personas vivas que ha vivido dos Guerras Mundiales y ha sobrevivido a dos pandemias, la gripe española y el Covid-19.

Claudia goza de una salud óptima para sus largos años de vida, enlazados con la historia de más de un siglo. Además, la nona italiana obtuvo el reconocimiento de ser la persona más longeva el año pasado, cuando cumplió 113 años. Pero a nivel mundial se encuentra en el noveno puesto de un ranking mundial, liderado por una japonesa de 116 años y medio de edad.

Por su parte, el camino por el que ha andado Baccarini en sus más de cien años de edad, han estado marcados por la presencia de su familia. Se casó en 1933, a sus 23, con Pietro Baldi que fue alcalde de Faenza de 1951 a 1956. Con él tuvo diez hijos y alrededor de cincuenta nietos y bisnietos. Aunque la mayoría de ellos no viven en la misma ciudad, casi todos regresan cada 13 de octubre para celebrar un nuevo hito en la longevidad de la ‘nona’.

Así, completamente consciente de todos sus actos, Claudia Baccarini responde a todos los que la preguntan por la clave de su longevidad, lo mismo: “Cuidar de la familia, rezar y no renunciar a aficiones y pasiones”. De igual modo, con respecto a los hábitos alimenticios, la mujer italiana confiesa que come “de todo, pero me gusta el chocolate y los cappelletti”.

Pero lo que más le sorprende en este momento es “el hecho de que mi hija está a punto de cumplir 90 años”, explicó a La Repubblica. Asimismo, ante la manifestación de haber dejado de contar sus años, la ‘nona’ ha repetido que: “Mientras el Señor quiere, me quedaré aquí, pero tal vez me ha olvidado”.