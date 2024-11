Los negocios millonarios de Jorge Javier Vázquez: cinco propiedades, promotoras teatrales y su contrato como estrella de Mediaset

Jorge Javier Vázquez, en una fotografía promocional. (Mediaset España)

El 23 de junio de 2023 llegaba a su fin Sálvame, un programa que durante catorce años dio voz a varios nombres como Belén Esteban y Kiko Matamoros, y que cocinó desde sus inicios Jorge Javier Vázquez. El presentador catalán, que saltó a la fama nacional con Aquí hay tomate, quedó en un limbo profesional y estuvo de baja varios meses ante rumores de despido por parte de Mediaset. No obstante, a día de hoy, ha conseguido reformar el formato y ha recuperado la estabilidad gracias a El Diario de Jorge, Supervivientes y Gran Hermano.

En septiembre de 2022, Jorge Javier renovaba su contrato con la cadena, asumiendo así nuevos proyectos tanto en Telecinco como en Cuatro. Y, aunque no se ha revelado la cantidad, al ser un acuerdo de exclusividad, se estima que el presentador percibe alrededor de tres millones de euros anuales. Unas cifras que proceden de una intervención que hizo en Sálvame Deluxe, donde afirmó que ganaba “menos de cinco millones al año, aunque me gustaría”. Además, durante las más de dos décadas que ha estado vinculado a la compañía, ha sabido invertir en los caminos correctos. “Siempre me propuse ahorrar por si me decían adiós. Cuando me vaya de la tele, haré un Marisol”, confesó en el formato nocturno del programa.

En sus más de veinte años de relación con Mediaset, Vázquez no solo ha consolidado su fama, sino que ha sabido construir una base económica sólida. En 2003, fundó como único titular y administrador Jorge Javier SL, dedicado a la promoción de eventos artísticos con la adquisición de los derechos de propiedad intelectual de las obras, según indica en el Registro Mercantil. El Español desvelaba el año pasado que, según los datos de 2021, esta sociedad contaba con un activo de 4.639.536,67 euros. Y, hasta la fecha, la compañía había facturado 1.653.908,69 euros.

El crecimiento de la empresa fue particularmente notable en 2020, coincidiendo con el estreno de su obra de teatro Desmontando a Séneca, que fue uno de sus proyectos teatrales con más éxito de los últimos años. Ya que, además de presentador, el de Badalona también es actor y escritor, con tres libros publicados que no han defraudado en ventas. Su primera obra, La vida iba en serio, alcanzó las 300,000 copias vendidas; el segundo, Último verano de juventud, vendió 40,000 ejemplares en su primera semana, y el último, Antes del olvido, lanzado en 2022, llegó en solo unos días a lo alto de las listas de ventas en nuestro país.

Un amplio patrimonio inmobiliario

Jorge Javier Vázquez ha destinado parte de sus ingresos a inversiones inmobiliarias. En 2010, adquirió una impresionante mansión en Madrid de 700 metros cuadrados, situada en una parcela de más de 2.000 metros cuadrados con un amplio jardín y piscina. La residencia cuenta con cinco habitaciones y cuatro baños, ofreciendo suficiente espacio para él, sus perros y su burro Fortunato, quien tiene un espacio propio en el jardín, aunque desde el año pasado reside en un santuario. Y, aunque intentó vender esta propiedad en 2018 tras finalizar la relación sentimental con su última pareja, finalmente decidió conservarla.

La propiedad forma parte de la sociedad Jorge Javier SL, donde también figuran, según el Registro de la Propiedad, otras tres casas. Tal y como informó The Objetive, en 2004 se hacía con un piso en su ciudad natal de 97 metros cuadrados y que cuenta con una pequeña terraza. Su primer hogar se sitúa en el primer piso de un edificio que se encuentra en una de las principales avenidas de Badalona. Además, en 2008, compraba otro piso en la segunda planta del mismo edificio con una terraza de 55 metros cuadrados. Y, junto a estos, posee una plaza de garaje.

Por otro lado, en Madrid tiene también un pequeño piso de 55 metros cuadrados en el barrio de Lavapiés. No obstante, otra de sus mayores inversiones llegó hace en 2022. Según informó la revista Diez Minutos, el presentador de Gran Hermano compró una nueva mansión en su urbanización en Madrid por un valor de un millón y medio. Se trata de una propiedad que ha reformado a lo largo de estos años y que, tal y como revela El Español, no forma parte de la sociedad a su nombre.

