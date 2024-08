El intercambio de pullas entre Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez en su reencuentro: “Vuelvo a ese plató manchado de sangre”

Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez. (Mediaset España)

Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez han protagonizado un esperado reencuentro este lunes 26 de agosto. Con motivo del regreso de la presentadora de TardeAR tras sus vacaciones, el de Badalona ha acudido como invitado al espacio vespertino, siendo esta la primera vez que ambos coinciden en un plató desde la cancelación de Sálvame.

Antes de que se produjera el esperado reencuentro y de que la repentina muerte de Caritina Goyanes obligara a cambiar el desarrollo previsto del programa, Ana Rosa pudo charlar con su invitado mientras él todavía se encontraba en el plató de El diario de Jorge.

Ninguno de los dos presentadores ha ocultado sus rencillas, ya que su intercambio dialéctico ha estado plagado de pullas e indirectas. “Me voy a poner de pie para hablar contigo, tú te vas a poner de rodillas”, ha bromeado Quintana al ver a su compañero en pantalla.

Jorge Javier, por su parte, le ha advertido a la presentadora de que “en las entrevistas hay peligros”. “Si tú preguntas, yo voy a contestar”, le ha aseverado. “¿Alguna vez me has visto que no conteste?”, le ha preguntado ella, a lo que él ha espetado: “Bueno, alguna vez te he visto que no has preguntado”.

-Ana Rosa: "Me alegra verte como estás. Empático, divertido, entrañable, gracioso... y no de mala leche como estabas antes".

-Jorge Javier: "Cariño, así has estado tú el último año".



Cruce de zascas en #TardeAR. Hoy, se reencuentran en el que fue el plató de #Sálvame. pic.twitter.com/GmX6GnNFiZ — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) August 26, 2024

“Me alegra no verte de mala leche”

Aprovechando su reencuentro, Ana Rosa no ha dudado en recordarle al catalán las palabras que dijo hace un año en el estreno de Cuentos Chinos, cuando confesó el motivo por el que no podría ir al plató de TardeAR en caso de recibir la llamada de la presentadora: “A mí todavía no me ha llamado, pero, si esto fuera una novela de misterio, te diría que todavía no me siento con fuerzas para visitar el lugar del crimen”, expresó haciendo referencia al hecho de que el programa se hace en el antiguo plató de Sálvame.

“¿Cómo te vas a atrever a volver a este plató que es el cuerpo del delito?”, le ha dicho ahora la comunicadora. El conductor de Gran Hermano, por su parte, ha continuado con la broma: “A ese plató que hace un año estaba manchado de sangre, pero alguna vez tendré que volver”.

Ana Rosa Quintana ha reconocido que Jorge y ella son ya “como un matrimonio”. “Hemos pasado por todos los momentos”, ha comentado la presentadora, que ha aprovechado para lanzar otro dardo al de Badalona: “Te he visto todo el verano y me alegra verte como estás: empático, divertido, gracioso y no de mala leche como estabas antes”, a lo que Vázquez le ha espetado: “Cariño, así has estado tú el último año”.

“Deja en paz a Pedro Sánchez”

Ha habido que esperar hasta prácticamente el final del programa para presenciar el ‘second round’ en la batalla dialéctica entre Ana Rosa y Jorge Javier. Entre irónicas sonrisas, el presentador le ha lanzado varios ganchos directos a su compañera: “Tú te cargaste mi programa”, ha afirmado, confesando que durante mucho tiempo la odió.

“Ana Rosa, cuando te entren ganas de hablar de política, llámame. Pero, mírame a los ojos, deja en paz a Pedro Sánchez. Va a continuar ahí, te pasa con él lo mismo que a mí con Ayuso, que no la soporto”, le ha exhortado el catalán.

Jorge Javier: "Cuando te entren ganas de hablar de política, llámame a mí. Mírame a los ojos, deja en paz a Pedro Sánchez"

Ana Rosa: "A mí me da igual Pedro Sánchez"

🤣 AY, AY, AY, QUÉ LE DA IGUAL 🤣 #TardeAR26AG #TardeAR pic.twitter.com/4oGEDqLj77 — Rafael García López 🇪🇸🏳️‍🌈🇵🇸🇺🇦 (@RafaelGarciaLAF) August 26, 2024

Por otro lado, Vázquez le ha recordado a la presentadora de TardeAR su relación con Borja Prado, expresidente de Mediaset España, a quien ha acusado de querer despedirle. A pesar de ello, asegura que el fugaz directivo de la cadena le dio una lección, ya que aprendió que incluso teniendo todo controlado y estando en lo más alto, alguien por encima de él puede llegar y acabar con todo.