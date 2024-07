Jorge Javier Vázquez recupera las tardes de Telecinco con ‘El Diario de Jorge’: “Es un poco como volver a casa”

Jorge Javier Vázquez presenta 'El diario de Jorge', su nuevo programa.

Jorge Javier Vázquez vuelve a las tardes de Telecinco solo un año después del final de Sálvame. Tras varios meses de reflexión, el presentador tomó de nuevo las riendas de Supervivientes, probó suerte con Cuentos Chinos y en solo unos meses se adentrará de nuevo en el mundo de Gran Hermano. Sin embargo, su proyecto más especial en este año será El diario de Jorge, que dará comienzo el próximo 29 de julio.

Se trata de un programa muy mimado y estudiado tanto por parte de su productora, Boomerang TV, como por él mismo. Y es que, tal y como informó a los medios de comunicación, él ya se había acostumbrado a su nueva vida en la que “cuando comía y me tomaba el café, me ponía el sillón a ver Telecinco, yo decía madre mía, yo no sé cómo he podido trabajar de esto. A mí no me pillan en otro sitio”. De hecho, cuando le comentaron el proyecto dudó sobre si aceptarlo; sin embargo, en cuanto conoció los detalles decidió apostar por él y ha ido puliéndolo a lo largo de estos meses.

Jorge Javier Vázquez presenta 'El diario de Jorge', su nuevo programa en Telecinco. (Helena Margarit Cortadellas)

El diario de Jorge presentará diariamente de 16 horas a 17:30 horas de la tarde historias de personas anónimas que quieren compartir sus experiencias, aunque la mayoría de ellas serán aportadas por familiares y amigos. Recogiendo el testigo de El diario de Patricia, la cadena tiene muy presente la importancia del programa en la historia televisiva de nuestro país y quiso extraer de él su mejor esencia para refrescarlo de una manera más actualizada.

Además, los viernes serán más especiales, ya que Jorge Javier se meterá en el papel de Carlos Sobera y ejercerá de cupido para aquellas personas que quieran volver a probar en el amor. Para conocer todos los detalles de este nuevo proyecto, INFOBAE España tuvo el placer de hablar con Jorge Javier Vázquez, quien se encontraba “muy contento e ilusionado” con esta nueva oportunidad.

“Prefiero vivir en mi mundo”

El catalán ha disfrutado durante más de veinte años del control de las tardes de la cadena y aunque confesó anteriormente, “que le daba un poco de pereza volver”, se siente muy emocionado de hacerlo de nuevo: “Es un poco como volver a casa. Estuve 15 años en Sálvame, pero es que antes estuvimos 5 con Aquí hay tomate, o sea que es un territorio que he transitado bastantes años, 20 años, entre una cosa y otra”.

Además, tiene muy claro que hay una franja televisiva que nunca haría, las mañanas: “Lo bueno que tiene las mañanas es que acabas prontito y tienes el resto del día. Y me gusta mucho esta idea de no tener que hacer un programa pegado a la actualidad y lo que te obliga a las mañanas es estar muy pegado a la noticia y la actualidad. Cada vez quiero estar más separado de ella, prefiero vivir en mi mundo”.

Sin embargo, a lo largo de estos veinte años de carrera el presentador ha estado más enfocado al mundo del famoseo. Un universo que controla muy bien los focos, el ambiente televisivo y se ciñe a un guion; cosa que este nuevo programa evitará rotundamente. “La verdad es que me apetece muchísimo y me apetece muchísimo abrirme a esa ventana y explorar esos mundos. Picar en esa mina que ya la otra la tengo bastante picada”, admitió Jorge Javier.

Este nuevo espacio expondrá al público historias “en presente y futuro” que sorprenderán muchísimo, según el showman, sobre todo por la forma de revelarlas: “Yo creo que las historias en sí son muy importantes. Hay un equipo trabajando y que controla muy bien este este tipo de programas. Pero desde luego lo que va a sorprender de El Diario de Jorge fundamentalmente es la manera de contar las historias, que va a ser el hecho distintivo”.

Por otro lado, él será el único presentador del espacio y descarta abrir la puerta a que más personas tomen las riendas: “No creo que este programa necesite colaboradores”. Algo completamente diferente a lo que hace actualmente Sonsoles Ónega en Antena 3, y quien le deseó mucha suerte hace unas semanas en una entrevista con Infobae España: “Jorge es otro grande de la televisión. Estoy segura de que la audiencia de Telecinco lo va a recibir con todo el cariño, con probablemente muchísimas expectativas en lo que haga y yo también las tengo. Estoy deseando que llegue el 29 de julio para verlo”. Ante esto, Jorge Javier confesó que suele mensajearse con la presentadora de la competencia y agradeció el apoyo que le mostró.

El conductor de Telecinco no suele hablar mucho de deportes, al igual que supuestamente Dani Carvajal no comentaba de política. Sin embargo, sus actos hablan más que sus palabras y Jorge Javier quiso dar su opinión sobre el “no saludo” del jugador de la Selección Española a Pedro Sánchez: “A mí sinceramente, el gesto me ha parecido innecesario, que no tiene lugar. Y me parece que si el presidente del Gobierno te está recibiendo en su casa, hay que mostrar un mínimo de respeto. Me parece que hay cosas innecesarias”.

