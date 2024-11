El misterio de Sandra Mozarowsky, la supuesta amante del rey Juan Carlos que murió en extrañas circunstancias y embarazada de cinco meses

Sandra Mozarowsky. (YouTube)

La historia de Sandra Mozarowsky, una joven actriz española vinculada al conocido “cine de destape”, ha estado rodeada de misterio desde su fallecimiento a los 18 años en circunstancias poco claras el 14 de septiembre de 1977. A pesar de que no existen pruebas concluyentes, son muchas las informaciones que en estos años han sugerido que la actriz podría haber tenido una relación amorosa con el rey emérito, Juan Carlos I, cuando aún era monarca.

Hija de padre ruso y madre española, Mozarowsky nació en una familia acomodada, y desde niña soñaba con ser actriz. Su carrera cinematográfica incluyó una veintena de películas, consolidándola como una figura prometedora en la escena artística de la época. Sin embargo, su vida se truncó poco antes de mudarse a Londres.

La versión oficial de su muerte sostiene que la joven estaba regando plantas en la terraza de su piso en Madrid cuando, por un descuido, cayó al vacío desde lo alto del edificio. Un taxista la auxilió y la trasladó al hospital, donde permaneció en coma durante varios días hasta su fallecimiento. No obstante, esta explicación ha sido cuestionada por muchos que también descartan la opción del suicidio de la presunta amante del padre de Felipe VI.

El periodista Javier Breda ha explorado estas dudas en su libro ‘Su majestad Sandra Mozarowsky, la reina del cine español’. Breda sugiere que antes de su muerte, se había puesto en marcha una operación para que Mozarowsky abortara un supuesto hijo del rey Juan Carlos I. Alega que se le ofreció dinero para interrumpir el embarazo y que, posteriormente, se desplegó “un operativo de gran magnitud” para lograrlo, según contó en el programa Y ahora, Sonsoles.

Además, Andrew Morton, biógrafo de Lady Di, también se suma a quienes creen en la veracidad de este romance sin pruebas tangibles que lo respalden. Según Morton, existió una relación entre el monarca y la actriz justo antes de su trágico deceso.

Sus últimas horas

Pese a que han pasado casi cinco décadas desde la muerte de Sandra Mozarowsky, las circunstancias de la misma siguen siendo un misterio y desatando todo tipo de teorías. Según la escritora Clara Usón, no hubo ambulancia presente cuando ocurrió el incidente; un taxista, que supuestamente conocía el procedimiento adecuado —llamar a la policía para realizar un atestado—, fue quien la llevó al hospital.

Usón también señaló que la caída no ocurrió desde un segundo piso, como se dijo inicialmente, sino desde un cuarto nivel. Asimismo, la escritora resalta contradicciones entre las declaraciones de los padres de Sandra, lo que la lleva a pensar que no estaban en casa en el momento de los hechos. El padre mencionó que bajó, pero regresó al olvidar sus llaves, mientras que la madre sostuvo que estaba viendo la televisión mientras su esposo fue al hospital. “Es inverosímil. Mi conclusión es que no estaban en casa”, afirmó Usón.

La caída causó a Sandra Mozarowsky severas lesiones cerebrales que la mantuvieron en coma durante dos semanas, concluyendo en su muerte el 14 de septiembre de 1977. Cabe destacar que al momento de su fallecimiento, la joven actriz estaba embarazada de cinco meses, aunque su familia nunca ha querido confirmar este aspecto ni hablar públicamente sobre su muerte.

