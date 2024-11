Belén Esteban se sincera y detalla todas las operaciones estéticas a las que se ha sometido: “Tuve la cara que era un cristo”

Belén Esteban en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Uno de los grandes rostros que forman parte de la historia televisiva y la cultura popular de España es Belén Esteban, quien tiene una extensa trayectoria profesional en la prensa del corazón y en los platós de televisión. Conocida popularmente por el apodo princesa de pueblo, fue uno de los personajes más representativos de Sálvame y, actualmente, sigue ligada a la industria del entretenimiento con Ni que fuéramos.

La noche de este jueves, 31 de octubre, la expareja de Jesulín de Ubrique visitó por primera vez el plató de El Hormiguero, donde ha hecho gala de su característica sinceridad y hablado sin tapujos de sus más de 25 años de trabajando en televisión, de la cancelación de Sálvame e, incluso, de su vida personal, sacando a la luz sus luces y sus sombras.

Una de las cuestiones que más han llamado la atención de su entrevista ha sido el hecho de que la de Paracuellos de Jarama haya desvelado a Pablo Motos todas las operaciones estéticas a las que se ha sometido. “Yo hace 18 años me puse boca, pero no me he vuelto a tocar el labio”, ha desvelado, poco antes de entrar en más detalles sobre este procedimiento estético.

“Me pinché, pero me quedó la boca perfecta, no me la he retocado ni nada. Tengo los labios preciosos”, ha continuado explicando, añadiendo que lo que hizo fue rellenarse el contorno de sus labios, razón por la que no le hace falta inyectarse cada tres meses. Y es que cuando se lleva a cabo un aumento o relleno de labios con ácido hialurónico, es necesario retocarse el procedimiento cada cierto tiempo, pues el producto se reabsorbe de manera natural, según explica Clínicas Dorsia en su página web.

Acto seguido, la presentadora de Ni que fuéramos ha hablado de los otros procedimientos estéticos a los que se ha sometido. “Yo tengo el pecho, la nariz, las bolsas de los ojos y los párpados”, ha afirmado a Pablo Motos. “Me sobraba párpado y me lo quitaron. Con esa piel me hice las ojeras”, ha detallado la princesa de pueblo sobre su procedimiento de blefaroplastia, en el que se extirpa el exceso de piel de los párpados.

“Tuve la cara que era un cristo, la tuve muy morada”, ha manifestado la invitada, añadiendo que estuvo 20 días en reposo antes de volver a retomar su rutina y el trabajo. Además, ha expresado que ninguno de estos procedimientos le causaron molestias gracias a la “sedación”, que para ella es “algo maravilloso”.

Su problema de adicción

En su paso por el formato de Antena 3, la televisiva ha revelado que le gustaría grabar una serie sobre su vida. “Yo creo que he contado todo, o casi todo. Pero sí me gustaría contar mi vida desde que yo era pequeña, porque yo he vivido en una familia humilde, en la que mi padre era pintor y mi madre limpiaba un colegio, pero hemos sido muy felices”, ha manifestado.

Ha sido entonces cuando Belén Esteban, que el próximo 9 de noviembre cumple 51 años, ha hablado de uno de los capítulos más oscuros de su vida: su adicción a las drogas. “Yo una vez me equivoqué y caí en lo peor que puede caer una persona, pero no hice daño a nadie, sino que me hice daño a mí misma”, ha dicho la pareja de Miguel Marcos.

“Yo buscaba la palabra libertad, y no la encontraba. Estaba mal. Y me costó mucho”, ha reconocido, añadiendo que gracias a “la ayuda de Raúl Prieto, David Valldeperas, Carlota Corredera, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, mi gente, pude salir de donde estaba metida. Y no he tenido ni una recaída”.

“A mi madre y a mi marido no les gusta que hable de esto, pero es una cosa que ya estoy harta de esconder porque yo me he podido recuperar y el que quiere se recupera”, ha asegurado Belén, quien ha agregado que actualmente “tiene una vida maravillosa”. “Yo antes no me podía mirar al espejo porque pesaba 42 kilos; ahora peso 65 kilos y tengo tripilla, pero estoy sabrosona y me siento muy orgullosa. Y, sobre todo, me siento muy orgullosa de que mi familia siempre estuvo conmigo, siempre”.

