“En un momento de mi vida caí en el pozo, me recuperé y no he recaído nunca, me siento muy orgullosa”: Belén Esteban se abre en canal en ‘El Hormiguero’

Belén Esteban en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Después la cancelación del programa del miércoles para dejar espacio a la información sobre la DANA, Pablo Motos ha vuelto al prime time de Antena 3, porque “aunque sea con un nudo en el estómago, esta noche lo vamos a pasar bien, porque necesitamos coger aire en medio de tanto dolor”. El presentador, valenciano de nacimiento, ha querido mandar un mensaje a todos los afectados por el temporal: “Nací en Requena, mi familia está allí, aislada, la vida sabe cómo hacerte sentir frágil y vulnerable”. “Deberíamos tener memoria y determinación dentro de unos meses cuando se nos pase el shock”, haciendo un llamamiento a que no se nos olvide que esta catástrofe no se solucionará en pocos días, y ha finalizado diciendo que “nos duele el dolor de los demás, somos humanos, aunque a veces tenga que venir una desgracia para que lo recordemos”.

Tras el emotivo mensaje, Motos ha dado paso, por primera vez en la historia de El Hormiguero, a su invitada de este jueves. Belén Esteban ha entrado arrasando al plató, y le ha dicho a Pablo que “ya era hora de que me invitaras”. “Estabas en otra cadena, por eso no habías estado nunca”, se ha defendido Motos, a lo que Esteban ha respondido rápidamente: “Paz Padilla también estaba en otra cadena y la has traído a tu programa”.

La colaboradora de televisión ha dicho estar en uno de los mejores momentos de su vida profesional, aunque “echo mucho de menos Telecinco, a la gente de allí”. “Ahora no tengo ningún paparazzi persiguiéndome, a veces también les echo de menos, antes levantaba la persiana y tenía tres coches, desde hace tiempo ya no tengo ninguno, todo es acostumbrarse”, ha relatado cómo ha cambiado su vida desde la cancelación de Sálvame.

Ahora, Belén Esteban trabaja en el programa Ni que fuéramos Shhh… , que se emite en el canal TEN, junto a otros ex colaboradores de Telecinco, como María Patiño, alguien con quien Esteban está muy conectada: “Todos los días nos llamamos para contarnos nuestras cosas, lo bueno de pelearme con María es que luego nos vamos a casa tan contentas, me gusta mucho eso de ella, que si te tiene que decir algo, te lo dice”. Aunque también ha confesado que María es la que tiene peor carácter de las dos porque “es muy cabezota”.

“Fui muy feliz en Telecinco, pero la manera de echarnos no fue la correcta”

En cuanto a la despedida de Sálvame, programa en el que estuvo de colaboradora más de una década, ha expresado que lo pasó muy mal, porque “nos enteramos en directo por el periódico El Mundo y tuvimos que seguir haciendo el programa como si nada”. “En el último programa tuvimos incluso que disfrazarnos y bailar con toda la dignidad que pudimos, ya sabiendo que nos echaban”, ha manifestado. Pero, después de todo, ha reconocido que ha sido “muy feliz en Telecinco, pero la manera de echarnos no fue la correcta, fue muy duro y sé que hay compañeros que lo pasaron realmente mal”.

“En el fondo fue un descanso para mí, Sálvame era un programa en el que teníamos que darlo todo, era un desgaste brutal”, ha continuado, y ha sido muy franca al reconocer que “es lo que hay, no quedó más que asumirlo”. Pero, después de todo, ha declarado sentirse muy querida.

Una de las exclusivas que ha lanzado durante la entrevista, es que le encantaría hacer una serie sobre su vida, y que “ya me han llamado dos plataformas y una productora potente, pero todavía no es el momento”. “Querría hablar de mi infancia, vengo de una familia muy humilde, me criaron mis padres y una monja y tengo unos valores que me inculcaron muy fuertes”, ha expresado.

Además, una de las facetas que querría enseñar es cuando pasó su peor momento: “En un momento dado de mi vida caí en el pozo, en algo muy peligroso, de lo que todo el mundo sabe y estoy harta de esconder. Me he recuperado y no he recaído nunca, me siento muy orgullosa, mi familia siempre estuvo conmigo y mis jefes me llevaron al mejor médico que había para recuperarme”, ha reconocido delante de Pablo Motos.