Carolina Marín revela en ’La Revuelta’ que la princesa Leonor y la infanta Sofía tienen redes sociales: “Hace unos días me estuvieron ojeando”

Carolina Marín en 'La Revuelta' (RTVE)

La Revuelta comienza una nueva semana en su guerra de audiencias con El Hormiguero apostando por el deporte español. Carolina Marín ha sido la primera invitada de la semana en esta nueva táctica que han adoptado esta temporada de no anunciar al famoso que acudirá al programa. La onubense fue reconocida el pasado viernes con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024 y ha presentado su próximo documental de la mano de Movistar Plus+.

La jugadora ha llegado con el diploma de la Fundación y lo ha abierto junto al presentador en el programa de La 1; además, les ha permitido fotocopiarlo y lo han colgado en el plató. No obstante, antes de ello le ha pedido que se disculpe con su provincia, ya que Broncano ha bromeado en alguna ocasión sobre ella. “Gente de Huelva, os tengo mucho aprecio. Yo he ido mucho por allí, a Ayamonte y todo. Porque da a Portugal, pero nunca he pasado a Portugal porque digo: ‘Pudiendo estar en Huelva, para qué voy a pasar a Portugal’. Os deseo lo mejor y espero que podáis perdonar los chistes que hago sobre vosotros, porque los hago de todas las provincias, incluido Jaén y mi casa. Viva la Virgen del Rocío, viva la Virgen de la Cinta y viva mi madre”, ha dicho a cámara.

Una vez hechas las presentaciones, Broncano ha querido conocer todos los detalles sobre la gala ocurrida en Oviedo. Y aunque Marín fue una de las grandes protagonistas el viernes en los premios, ha revelado que disfrutó mucho también el día de antes durante el concierto. La Campeona de Europa de bádminton ha confesado que estuvo sentada al lado de la infanta Sofía y hablaron durante unos minutos.

El presentador ha querido saber si ellas veían el programa o tenían redes sociales, a lo que la onubense le ha revelado sorprendida: “Tienen TikTok e Instagram. Me dijeron que hace unos días estuvieron ojeando mi cuenta para ver que hacía”. El jiennense ha bromeado con sus palabras y le ha asegurado que debería haberle pedido su cuenta de redes sociales. No obstante, a la deportista le dio “corte preguntarle por su Instagram. Había más gente en la mesa y me dio cosa”.

Tras ello, han comentado el duro golpe que fue para ella romperse de nuevo la rodilla en medio de los Juegos Olímpicos de París. Aunque Marín ha asegurado: “La medalla de Río la guardé en el cajón del escritorio, pero de París me traje una medalla que se guarda en el corazón. Que es el amor y el cariño de toda la gente”. Y finalmente le ha confesado que está un poco molesta con él: “Estoy enfada contigo, me lo has puesto a huevo. Hace una semana te escribí diciéndote que iba a venir y estaba muy ilusionada. Y tú me has respondido hace una hora”.

“La dignidad de las personas con acondroplasia”

Después de ella, ha entrado al escenario Emilio Gavira, un actor con más de treinta años en las pantallas a sus espaldas y que se hizo con el Goya a mejor actor revelación por su papel en la película Blancanieves, de Pablo Berger. Pero a La Revuelta ha acudido para reivindicar algo más importante, “la dignidad de las personas con acondroplasia”. El de Alcázar de San Juan ha presentado la nueva campaña de la Asociación ADEE (Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo) llamada Los bufones de Velázquez. Con esta, pretenden dar otra mirada sobre un colectivo que siempre se ve reducido a las burlas y que ha sido señalado de forma cómica a lo largo de los siglos.

