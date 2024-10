Bad Gyal establece un nuevo récord con su respuesta a la pregunta sobre sexo en ‘La Revuelta’: “La persona que me gusta estaba cerca”

Bad Gyal durante su paso por 'La Revuelta' (X/ @LaRevuelta_TVE)

El programa de David Broncano, La Revuelta, tuvo este jueves a una invitada muy especial. La cantante Bad Gyal asistió al plató de televisión para presentar su nuevo proyecto, la película documental La Joia: Bad Gyal, que se estrena el 26 de enero. Durante el programa los espectadores disfrutaron de su naturalidad y humor ante la cámara.

A sus 27 años, la artista ha conseguido hacerse un hueco en el panorama musical a nivel internacional y cuenta con 11,4 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify. Durante la entrevista que el presentador le hizo, se notó a la joven tranquila, divertida y disfrutando de la visita.

En su visita al programa, Alba, como se llama en realidad, respondió a las preguntas clásicas del programa, entre las que se encuentran la cantidad de dinero que tiene en el banco, y cuántas relaciones sexuales ha tenido durante el último mes, coronándose como ganadora en una de sus respuestas.

Un nuevo récord

Llegó la hora de responder a la pregunta que más da que hablar, cuántas relaciones sexuales, en cifras, ha mantenido en los últimos 30 días. Toda la audiencia esperaba conocer la respuesta de Alba y cuando habló, dejó a muchos sin palabras, pues consiguió un nuevo récord.

Bad Gyal venía con los deberes hechos de casa, y antes de llegar al programa ya había calculado cuánto, “porque sabía que me lo ibas a preguntar”, le dijo a Broncano, a lo que este le contestó: “Te agradezco que vengas con la lección aprendida”.

Antes de que esta dijese la cifra final, el jienense le recordó que habían cambiado la puntuación de la masturbación: “Han subido las pajas al 0,5″, le dijo a la invitada, a lo que ella le respondió: “Eso no lo cuento”. Tras esto reveló el dato: “Entre tres o cuatro por día, algo así”, aunque aclaraba que eso solo había sido la primera semana del mes, y que el resto no contaba.

“Tuve una semana muy buena y las demás muy malas. La primera del mes, estupenda porque la persona que me gusta estaba cerca. Fue una semana exitosa”, recordó. Esto creó expectación en el público y el presentador, pero ella explicó que el resto del mes, esa persona no estaba, por lo que no había mantenido relaciones.

Entre 15 y 20 no es el récord histórico mensual, pero sí concentrado en una semana. Por tanto, tras su visita al programa, Bad Gyal se ha convertido en la ganadora por el momento. Ahora toca esperar que algún invitado sorprenda todavía más de lo que lo ha hecho la cantante.

Su situación económica

También se trató el tema del dinero en el banco, algo que muchos invitados al programa prefieren no contar. Aunque Alba no dio una cifra exacta, sí contó un poco como se encuentra ahora económicamente. “Cada año que vienes más dinero. Viendo las imágenes de los estadios llenos... te ha entrado una pasta que flipas”, dijo Broncano a la cantante.

Bad Gyal, en una escena de 'La Joia: Bad Gyal' (Avalon)

Tras esa opinión de Broncano, algo más seria que durante el resto del programa dijo: “Gano mucho menos dinero de lo que muevo”. Ha reconocido que aunque ella genera mucho dinero, también tiene unos gastos muy considerables que le hacen que esa cantidad se reduzca bastante.

El comunicador de RTVE le dijo que por lo menos diese una cifra estimada de su patrimonio total, pero la catalana no supo responder con números, solo dijo: “No sé el patrimonio que tengo, pero creo que todavía no soy millonaria”. Algo que sorprendió al presentador y a la audiencia. A pesar de que todavía no lo es, ella aseguró que algún día conseguirá tener millones.