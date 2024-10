Los trucos para que la fruta dure más, tanto si la guardas en la nevera como si la dejas fuera: de las bolsas perforadas a evitar la luz directa

Un frutero explica qué frutas deberíamos dejar fuera del frigorífico (Pixabay)

Nos encanta la fruta y la verdura, especialmente si es de temporada. No obstante, y a pesar de tratarse de alimentos llenos de nutrientes y sabores, son a la vez productos difíciles de mantener y conservar en casa. ¿A quién no se le ha puesto malo un aguacate antes incluso de poder abrirlo? ¿Quién no ha tenido que buscarle una salida a un plátano demasiado maduro para no tener que tirarlo a la basura directamente?

Esto se debe a que, incluso después de la cosecha, los productos de plantas vivas tienden a continuar con sus procesos biológicos. Esto incluye la respiración: producir energía a partir de carbohidratos, proteínas y grasas almacenadas mientras se libera dióxido de carbono y vapor de agua. Además, los productos frescos también se echan a perder fácilmente gracias a varios microbios, tanto inofensivos como algunos que pueden causar enfermedades, llamados patógenos.

Para evitar que estos procesos arruinen nuestra compra, existen algunos trucos que todos podemos aplicar en casa. Los desvela la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), a través de una publicación que nos enseña cómo conservar nuestras frutas correctamente antes de consumirlas, para así disfrutar de todas sus propiedades, su sabor y su textura.

Cómo conservar la fruta dentro del frigorífico

Aunque algunos expertos recomienden, en líneas generales, evitar el frigorífico a la hora de conservar las frutas, existen algunas excepciones. La OCU nos indica cuáles son estos casos: sucede con las moras, arándanos y cerezas, así como uvas, fresas y frambuesas. En todos los casos, el frigorífico es también el lugar óptimo para guardar la fruta ya cortada.

En el caso de que guardemos estas u otras frutas en la nevera, la OCU señala algunos consejos a tener en cuenta, trucos que harán que disfrutemos más de nuestra fruta y, sobre todo, durante más tiempo. Una de las prácticas más efectivas para conservar estos alimentos en el frigorífico es almacenarlos en bolsas de plástico perforadas. Estas bolsas, que pueden ser perforadas manualmente con tijeras o un cuchillo, ayudan a mantener un equilibrio adecuado de humedad y ventilación. Es importante ubicarlas en los cajones menos fríos del refrigerador, para evitar así que se congelen.

Otro consejo útil es separar las frutas de las verduras. Esto se debe a que algunas frutas emiten etileno, un gas que puede acelerar el deterioro de las verduras. Al mantenerlas separadas, se prolonga la vida útil de ambos tipos de alimentos. El tiempo de almacenamiento también es crucial. Se recomienda consumir los vegetales en pocos días, ya que los largos periodos en frío pueden afectar su sabor y aroma. Sea como sea, para disfrutar al máximo del sabor, aroma y textura de las frutas, siempre es recomendable sacarlas de la nevera un tiempo antes de consumirlas.

Cómo guardar la fruta a temperatura ambiente

Son muchos los que prefieren guardar la fruta en la alacena, evitando así que entren en contacto con la humedad propia del frigorífico. Además, hay algunos productos en concreto que siempre debemos mantener a temperatura ambiente, puesto que el frío puede producir daños o pérdidas en sus propiedades, aroma, textura o sabor. Es el caso de los plátanos y las bananas, los cítricos, el melón y la sandía.

Cuando guardes tus frutas en la alacena o despensa, avisa la OCU, colócalas en un bol o en una fuente, en un lugar donde no dé la luz directa. Bajo ningún concepto debemos guardar la fruta en bolsas completamente cerradas, ya que se produciría una acumulación de dióxido de carbono (CO₂) y se reduciría el oxígeno, dando lugar a malos olores y podredumbre. También en este caso es útil recurrir a una bolsa de plástico perforada, que ayuda a retener la humedad y permite la circulación de aire.

Además, cabe tener en cuenta que la maduración de ciertas frutas puede ser controlada mediante la colocación de una manzana madura junto a ellas. Este fruto emite etileno, un gas que acelera el proceso de maduración. Sin embargo, no todas las variedades de manzana son igualmente efectivas; por ejemplo, las Granny Smith y Fuji producen menos etileno, por lo que es preferible optar por otras variedades si se busca este efecto.

