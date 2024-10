Una camarera se prepara para volver al trabajo tras una baja y su jefe le dice que no contará más con ella

Camarera. (Pexels)

La cara B de la hostelería en España es cada vez más conocida. Los trabajadores del sector, cansados de las condiciones laborales, han comenzado a alzar la voz y denunciar los abusos a los que se enfrentan constantemente.

Jesús Soriano, conocido en redes como Soy Camarero, es uno de los referentes en esta lucha. Con más de 160.000 seguidores en sus plataformas, Soriano expone a diario las diversas dificultades que enfrentan sus compañeros de profesión. En el plano más reciente, ha sido el comportamiento de un hostelero lo que le ha llevado a ser tendencia en X.

La última denuncia de ‘Soy Camarero’

“Reajustar la plantilla le llaman...”, escribe Jesús Soriano de forma irónica en una de sus últimas publicaciones en X. Así, esta vez son dos capturas de pantalla las que acompañan a su mensaje. “He estado esta mañana con la doctora y me ha dado el alta”, dice la protagonista de esta conversación. “Ha notado bastante mejoría con la medicación que me dio la semana pasada”, agrega.

Al recibir su mensaje, su jefe le pide un envío de la hoja del alta. Un gesto que ya han reprochado muchos de los seguidores del influencer. “Hace tiempo ya que las bajas y altas se mandan de manera automatizada a la empresa. Pedir el papel dice mucho de lo enterados que están los propietarios de la realidad en general”, escribe uno de los seguidores de Soriano.

Y lo cierto es que lo que sucedió después del envío del alta no fue agradable. Tanto es así, que el superior decidió prescindir de los servicios de la camarera. “Estamos reajustando la plantilla y de momento no contaremos más contigo. Ya te diré cuando puedes pasar por gestoría a firmar y cobrar”, sentenció.

Qué dice el estatuto de los trabajadores sobre las bajas en España

Antes esta situación, han sido muchos los usuarios que han denunciado la postura de muchos empresarios con respecto al derecho a baja de sus empleados. “En este país enfermar es motivo suficiente para despedirte, según los empresarios, menos mal que hay leyes que previenen estas cosas”, escribe uno de ellos.

Así pues, el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho del empleado a recibir una prestación económica durante el tiempo que esté de baja por enfermedad o accidente, ya sea laboral o no laboral. De igual forma, los trabajadores tienen derecho a ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por ciertos motivos, como matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento de familiares cercanos, mudanzas, o cumplimiento de deberes públicos. Las condiciones específicas, en cuanto a duración y causas, pueden variar según los convenios colectivos.

Una vez el trabajador recibe el alta médica, está obligado a reincorporarse a su puesto de trabajo. El no hacerlo puede ser interpretado como abandono del empleo y, por tanto, podría derivar en sanciones. En cuanto a la protección frente al despido, el Estatuto establece que no es legal despedir a un trabajador por el simple hecho de estar de baja. Si se demuestra que la incapacidad temporal es la causa del despido, este puede ser declarado nulo. En otros casos, si no se prueba que la baja fue el motivo real del despido, podría considerarse improcedente.

