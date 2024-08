Un camarero llega de trabajar a las 12 de la noche tras 11 horas y media de turno y su jefe le despide por no llega a tiempo para abrir a las 7

Foto de archivo. Un camarero trabajando (REUTERS/Andrew Kelly/)

No pasa ni un solo ni un solo día sin conflicto entre los camareros y las camareras en España. Las jornadas interminables, los contratos abusivos, las malas condiciones laborales, así como los malos tratos por parte de clientes y empleadores, son constantes en el sector hostelero. Por ello, y ante la ausencia de cambios, cada vez son más los trabajadores que denuncian públicamente los abusos del sector.

Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, lleva siete años siendo en el principal representante de las demandas de los trabajadores de la hostelería en España. A través de sus perfiles en Instagram, TikTok y X, publica diariamente las distintas situaciones a las que se enfrentan camareros y camareras en todo el país. Así, recientemente el creador de contenido ha compartido una situación de despido formalizada mediante un mensaje de WhatsApp.

La última polémica de ‘Soy Camarero’

“Igual si respetarán los márgenes de descanso e hicieran las cosas bien, no sé dormirían”, escribía Soy Camarero en una de sus últimas publicaciones en la red social X. Esta reflexión era el anticipo de la situación a la que se enfrentaba un camarero que había contactado con él a través de redes sociales.

A las palabras de Soriano les acompañaban tres imágenes: dos del relato del trabajador y una tercera de una conversación entre este último y su superior. “Mi horario de esta semana era de martes a sábado y me hacían cerrar a las 00:30″, explicaba el trabajador a Soriano. No obstante, la explicación de su jornada aquí. Por contra, el camarero estaba obligado a abrir a las siete de la mañana.

“Entre que llegué a casa, cené (ya que hago 11 horas y media y no me dan de comer) y me duché eran las 2 de la mañana”, contaba el empleado, que justo después explicaba que se había dormido e iba a llegar tarde al trabajo. “Estaba saliendo para allá a las 7:15 cuando me llega un mensaje de mi jefa”, cuenta. “Hola Álex, ya no vengas más. Te has vuelto a quedar dormido, y hemos pasado muchas veces. No podemos seguir más así. Gracias”, reza el citado mensaje.

Cuánto puede durar una jornada laboral: esto es lo que dice el Estatuto de los trabajadores

Esta situación ha generado una fuerte indignación entre los seguidores de Soriano. Tanto, que la publicación está a punto de alcanzar el medio millón de reproducciones en menos de 24 horas. Son muchos los usuarios que han aplaudido la respuesta del afectado, quien contestó que “una persona ni puede trabajar cerrando casi a las 12 de la noche y abriendo a las 7″.

Además, también ha habido quienes han hecho mención al Estatuto de los Trabajadores para denunciar la ilegalidad de estos horarios de trabajo. “Si cierras a las 00.30 no puedes aparecer por alli hasta las 10.30 Se lo recuerdas por WhatsApp”, sentenciaba un usuario. Y es que, en el artículo 34 de este último, se establece que el descanso mínimo entre el final de una jornada laboral y el inicio de la siguiente debe ser de al menos 12 horas.

