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Receta de fogassa de Tots Sants, el pan dulce típico de Valencia para celebrar el Día de Todos los Santos

Este esponjoso pan dulce, elaborado con boniato y frutos secos, es el bocado ideal para celebrar el otoño

Receta de fogassa de Todos los Santos
Receta de fogassa de Todos los Santos (Adobe Stock)
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El Día de Todos los Santos es una celebración litúrgica incluida en el calendario cristiano desde, aproximadamente, el siglo VIII. Aunque, a día de hoy, las celebraciones propias de estas fechas se vean opacadas por Halloween y su idiosincrasia, aún hay tradiciones y costumbres que se mantienen intactas en nuestra cultura. Es el caso del recetario dulce que acompaña a estas fechas, una selección de postres con una larga historia a sus espaldas. Los panellets, los buñuelos de viento o los de calabaza, los pestiños...

Esta festividad, donde se honra la memoria de los difuntos, está vinculada a una serie de dulces típicos en varias regiones de España, y la fogassa es uno de los más emblemáticos en Valencia. Con una textura suave y esponjosa, este pan se aromatiza con anís y ralladura de cítricos, lo que le da un sabor delicioso y único, ideal para compartir en familia durante esta fecha especial. No se trata de un bizcocho, ni una coca, tampoco de una tarta. En realidad, la fogassa es más parecida a un pan dulce, con un sabor muy especial debido al toque que le aporta el boniato.

Su proceso de elaboración es apto para reposteros de todos los niveles, pues se basa en una masa sencilla de hacer y fácil de manejar que no necesita de ingredientes complicados. No obstante, habrá que tener en cuenta que el proceso es algo lento, ya que tiene que levar dos veces para conseguir su clásica textura esponjosa, pero es un proceso que merece la pena.

Receta de fogassa de Todos los Santos

Tiempo de elaboración: 3 horas

Ingredientes:

  • 500 g de harina de fuerza
  • 150 g de azúcar
  • 25 g de levadura fresca o 10 g de levadura seca
  • 100 ml de aceite de oliva suave
  • 150 ml de agua tibia
  • 2 huevos
  • 250 g de boniato asado y triturado
  • Ralladura de 1 limón
  • Ralladura de 1 naranja
  • 1 cucharada de anís en grano o 2 cucharadas de licor de anís
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • Azúcar glas para espolvorear

Elaboración:

  1. Precalienta el horno a 180 °C. Lava bien el boniato, pínchalo con un tenedor y ásalo en el horno durante 45 minutos o hasta que esté blando. Luego, déjalo enfriar, pélalo y tritúralo hasta obtener un puré suave.
  2. En un bol grande, mezcla la harina, el azúcar, la canela, y las ralladuras de limón y naranja.
  3. Si usas levadura fresca, disuélvela en el agua tibia. Si es levadura seca, mézclala directamente con la harina.
  4. Haz un hueco en el centro de la mezcla de harina y añade el aceite, los huevos batidos, el agua tibia con la levadura disuelta (o la seca), el puré de boniato asado y el anís en grano o el licor de anís.
  5. Mezcla bien todos los ingredientes hasta formar una masa suave. Si está muy pegajosa, añade un poco más de harina.
  6. Amasa sobre una superficie ligeramente enharinada durante unos 10 minutos, hasta que la masa esté elástica y no se pegue.
  7. Coloca la masa en un bol ligeramente aceitado, cúbrela con un paño y deja reposar en un lugar cálido durante 1 hora, o hasta que haya doblado su tamaño.
  8. Precalienta el horno a 180 °C.
  9. Vuelve a amasar la masa suavemente y forma una bola grande o varias pequeñas. Coloca las fogassas en una bandeja de horno forrada con papel de hornear.
  10. Deja reposar durante 30 minutos adicionales para que la masa leve nuevamente. Antes de hornear, repartimos por toda la superficie almendras, nueces y pasas.
  11. Hornea durante 35-40 minutos, o hasta que las fogassas estén doradas y suenen huecas al golpear la base.
  12. Deja enfriar sobre una rejilla y espolvorea con azúcar glas antes de servir.

¿Cuántas raciones se obtienen de esta receta?

Esta receta de fogassa con boniato asado rinde aproximadamente 10 porciones si haces una fogassa grande, o 12-15 porciones si prefieres hacer varias pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de fogassa con boniato asado contiene aproximadamente:

  • Calorías: 280
  • Grasas: 10 g
  • Grasas saturadas: 1.5 g
  • Carbohidratos: 40 g
  • Azúcares: 18 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La fogassa con boniato se puede conservar a temperatura ambiente durante 2-3 días, en un lugar fresco y seco, siempre cubierta con un paño o en un recipiente hermético. Si deseas conservarla por más tiempo, puedes guardarla en la nevera hasta por 5 días o congelarla durante 1 mes.

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