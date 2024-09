El restaurante con estrella Michelin que Andrew Garfield ha visitado en Bilbao: cocina local y menú degustación por 92 euros

Andrew Garfield junto a Josean Alija, chef de Nerua (Instagram / @joseanalija)

El pasado sábado, el Festival de Cine de San Sebastián ponía su broche final con un desfile de estrellas de gran nivel, nada menos de a lo que esta cita internacional nos tiene acostumbrados. Tras una semana de emociones fuertes, cine y grandes caras del sector actoral, el Zinemaldia cerraba con grandes momentos que pasarán a la historia, como el discurso de Javier Bardem dedicado a Penélope Cruz o la visita de Cate Blanchett como estrella internacional.

El actor estadounidense Andrew Garfield, famoso por interpretar a Spider-Man en la gran pantalla, ha sido una de las visitas más esperadas de esta 72ª edición del festival, a la que ha acudido con motivo de la presentación de su última película, We live in time. Clausurado el festival, el actor no ha querido desaprovechar la oportunidad de conocer otras zonas de Euskadi, aprovechando además para disfrutar de uno de los valores incalculables de la cultura vasca: su buena gastronomía.

En su ruta, Garfield ha caído nada más y nada menos que en un estrella Michelin de Bilbao, concretamente en Narua, el restaurante gastronómico del icónico museo Guggenheim. Así lo podíamos saber gracias a la publicación en redes sociales de Josean Alija, chef del restaurante, que no perdió la oportunidad de hacerse una fotografía junto a tan ilustre comensal. “Qué bonita sorpresa, muchas gracias por la visita, Andrew”, podía leerse en el pie de foto, que acompañaba a una instantánea del chef y el actor ataviado con un delantal del restaurante.

Con una estrella Michelin y tres soles Repsol, Nerua es un espacio pensado para vi­vir una experiencia gastronómica a la vez que cultural. El restaurante toma su nombre de la Ría del Nervión, la columna vertebral de Bilbao, que en latín antiguo se denominaba Nerva. Los platos del chef Josean Alija, encargado de los fogones de este estrella Michelin, se caracterizan por la utilización de vegetales como ingrediente principal, destacando aromas, texturas y sabores en cada creación.

Arte y alta cocina en Bilbao

Nerua abrió sus puertas en 2011, 14 años después de la fundación del museo, y en ese mismo año consiguió su estrella Michelin. La ha defendido desde entonces, gracias a una propuesta gastronómica muy centrada en las temporadas y en los alimentos que ofrece la tierra, la huerta y el mar en cada momento.

Puerta de entrada del restaurante Nerua, en el Museo Guggenheim Bilbao (Restaurante Nerua)

La carta del restaurante incluye platos como la kokotxa de merluza con zurrukutuna y perejil, el foie con lengua de cerdo, trufa y verduras marinadas, la lubina con tubérculos, azafrán y jugo acidulado de champiñón, y la ventresca de bonito con garum de txipiron y pimiento verde. Todos ellos se pueden probar por separado, a la carta, aunque la auténtica alma de su cocina es el menú degustación ‘Muina’, compuesto por ocho pases y con opción de maridaje, cuyo precio es de 92 euros.

Además, Nerua ofrece la experiencia ‘Mesa de cocina’, donde los comensales pueden observar de cerca el trabajo del chef y su equipo desde una barra con vistas directas a la cocina. Esta experiencia está disponible para dos o tres personas y se sirve el Menú Mesa de la Cocina, que tiene un costo de 140 euros e incluye platos característicos y creaciones exclusivas.