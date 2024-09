Día Mundial del Limón: beneficios nutricionales, mitos y recetas para sacarle el máximo partido al rey de los cítricos

El 30 de septiembre se celebra el Día Mundial del Limón (pxhere)

Ácido, refrescante y cargado de nutrientes, el limón es uno de los cítricos con más beneficios que existe en el mundo y también uno de los grandes olvidados en nuestras neveras. En el Día Mundial del Limón, celebrado cada 30 de septiembre, ponemos en valor la versatilidad de esta fruta en la cocina mediterránea y sus grandes beneficios para la salud. Fuente natural de vitamina C, el limón no solo enriquece nuestros platos con su característico toque cítrico, sino que también se convierte en el aliado perfecto para quienes buscan llevar una vida equilibrada y activa.

Para encontrar el origen de este fruto hay que viajar hasta el Sudeste Asiático, entre el Himalaya y China. Los pueblos árabes lo introdujeron en Europa en el siglo XIII y su cultivo se extendió rápidamente por la península Ibérica, sobre todo por Levante, donde actualmente sigue concentrándose una gran parte de su producción. Ahora, España es el sexto productor mundial de este cítrico, según los últimos datos de la FAO, cultivando 1 millón de toneladas de media anuales.

Su sabor ácido tan característico lo hace un ingrediente excepcional para la cocina, tanto en platos salados como en opciones dulces. Pero, además, este maravilloso cítrico puede servirnos para elaborar saludables y frescas bebidas, para aliños y vinagretas o incluso para prevenir la oxidación de frutas y verduras. En definitiva, tanto su pulpa como su juego, e incluso su piel, son grandes aliados ente fogones.

Propiedades nutricionales del limón

Fuente natural de vitaminas, el limón no solo enriquece nuestros platos con su característico toque cítrico, sino que también se convierte en el aliado perfecto para quienes buscan llevar una vida equilibrada y activa. El limón aporta una gran cantidad de vitamina C, potasio y cantidades menores de otras vitaminas y minerales. La primera de ellas, la vitamina C, está implicada en la producción del colágeno y, además, tiene la capacidad de mejorar la cicatrización y la función del sistema inmunitario, según la Federación Española de Nutición (FEN). Su capacidad antioxidante ayuda, asimismo, a neutralizar sustancias cancerígenas. Por otro lado, diversos estudios han mostrado que las personas con altas ingestas de vitamina C tienen un menor riesgo de desarrollar otras enfermedades crónicas como enfermedad cardiovascular, cataratas o enfermedades neurodegenerativas.

Asimismo, su pulpa nos proporciona ácidos orgánicos, fundamentalmente ácido cítrico y en menor cantidad málico, acético y fórmico. Algunos estudios han indicado que estos ácidos potencian la acción de la vitamina C y poseen un notable efecto antiséptico. Existen también compuestos fenólicos como los ácidos cafeico y ferúlico, que son potentes antioxidantes e inhiben la actividad carcinogénica.

Además, aseguran la FEN, tanto la capa blanca, que se encuentra debajo de la corteza como la pulpa, presentan flavonoides, a los que se han atribuido propiedades antiinflamatorias. En relación con estos compuestos, algunos autores han señalado que la hesperidina (el más abundante) y otros flavonoides son venotónicos y vasoprotectores, es decir, refuerzan la pared de los vasos capilares, otorgan mayor elasticidad a las arterias y disminuyen la formación de trombos. Por este motivo, el limón es útil en la prevención de las enfermedades cardiovasculares y para mejorar la función circulatoria.

Todos estos beneficios hacen que el limón sea una de las grandes recomendaciones de entidades como la campaña “Good Move from Europe”, una iniciativa respaldada por la Unión Europea que tiene como objetivo promover entre la juventud un estilo de vida saludable con el consumo de frutas y verduras y la práctica de ejercicio físico.

El gran mito del agua con limón

Si bien es cierto que el fruto del Citrus limón ha sido, desde tiempos inmemoriales, alimento medicinal por excelencia gracias a sus muchas propiedades, a él se asocian algunos beneficios casi milagrosos que conviene estudiar con lupa. Una de las prácticas más extendidas en relación con este cítrico es la de tomar vasos de agua con limón, una bebida supuestamente milagrosa que nos permitiría, supuestamente, adelgazar con mayor velocidad, eliminar toxinas de nuestro cuerpo y prevenir enfermedades reforzando nuestro sistema inmunológico.

Lo cierto es que, aunque el limón sea un ingrediente lleno de propiedades, no está demostrado que el consumo de un vaso de agua con limón nos proporcione ninguno de los anteriores efectos milagrosos. Para comenzar y como aseguran los expertos, no existe ningún alimento que de por sí adelgace o engorde; para adelgazar se tiene que tener en cuenta el conjunto de la alimentación, no solamente tomar, por ejemplo en este caso, agua de limón. Si bien es cierto que el agua de limón puede tener un efecto diurético y estimular la producción de orina, esto no sería equivalente a adelgazar; es, simplemente, perder agua.

Por otro lado, no existe evidencia científica alguna que demuestre que el agua con limón ayude a eliminar sustancias tóxicas en el organismo. De hecho, el cuerpo ya tiene la capacidad de depurar aquellas sustancias no deseadas por sí solo, por lo que suplementarnos con esta bebida no sería necesario. Además, cabe destacar que un limón exprimido aportaría aproximadamente 35 mg de vitamina C, solo una tercera parte de la dosis de Vitamina C diaria recomendada. Por ello, un simple vaso con agua y limón no sería suficiente para reportarnos los beneficios asociados a esta vitamina.

5 recetas con limón para aprovechar sus beneficios

Tacos de pollo al limón y guacamole

Tacos de pollo al limón y guacamole (Iniciativa Good Move)

Raciones: 4 personas

Ingredientes:

3 limones de origen España

3 contramuslos de pollo sin piel ni huesos

3 cucharadas de maicena

1 cucharada de azúcar

100 ml caldo de pollo

60 ml salsa de soja

1 aguacate

½ cebolla pequeña

8 ramas de cilantro para guacamole

2 ramas de cilantro para decorar

Sal al gusto

800 ml de aceite de girasol para freír

8 tortilla de maíz

Elaboración:

Cortamos 3 rodajas de limón y reservamos medio limón para el guacamole. Exprimimos los limones restantes. Ponemos en una cazuela el jugo y rodajas junto al caldo de pollo, azúcar y 1 cucharada de maicena. Mezclamos bien. Calentamos a fuego medio hasta que espese. Reservamos. Cortamos el pollo en dados de 3 x 3 cms y ponemos en un bowl junto a la salsa de soja. Marinamos unos minutos. Calentamos el aceite de freír y cuando esté caliente empanizamos el pollo en la maicena restante y freímos hasta que estén ligeramente dorados. En un mortero agregamos el aguacate sin piel ni hueso, la cebolla picada en cuadritos pequeños junto al cilantro, sal y el zumo de medio limón. Machacamos hasta integrar. Calentamos las tortillas de maíz en una sartén o 30 segundos en el microondas. Ponemos 2 tortillas por plato y una base de guacamole. Encima unos dados de pollo frito y mojamos con la salsa de limón. Terminamos con unas hojas de cilantro.

Ceviche de berberechos al limón

Ceviche de berberechos al limón (Iniciativa Good Move)

Raciones: 4 personas

Ingredientes:

5 limones de origen España

120 g de berberechos en conserva escurridos

80 g de cebolla roja

5 ramas de cilantro

1 chile rojo fresco

1 cucharita de tabasco

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Elaboración:

Partir cuatro limones por la mitad y quitar un poco de su base para facilitar su colocación en la base plana del plato. Quitar sus semillas con la punta de cuchillo y mojar con una brocha el limón por el lado del corte. Poner los limones en una sartén por el lado del corte y calentar a fuego medio hasta que queden tostados, aproximadamente cinco minutos. Dejarlos enfriar. Picar la cebolla y el cilantro. Guardar algunas hojitas de este último para terminar el plato. Picar también el chile rojo en rodajas finas. Reservar. Mezclar en un bowl los berberechos con la cebolla roja, una cucharada de cilantro picado, la cucharadita de tabasco y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Después, exprimir el jugo de un limón y poner a punto de sal. Integrar bien. Colocar una cucharada del cebiche de limón con berberechos sobre cada media rodaja de limón con el corte hacia arriba. Terminar con una rodaja de chile rojo y una hojita de cilantro. Servir.

Brochetas de salmón y salsa holandesa cítrica

Brochetas de salmón y salsa holandesa cítrica (Iniciativa Good Move)

Raciones: 4 personas

Ingredientes:

8 limones de origen España

500 g de salmón sin piel ni espinas en lomos

2 yemas de huevo

250 g de mantequilla

6 cucharadas de zumo de limón

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de eneldo fresco picado

Elaboración:

Cortar tanto los limones (quitando su piel) como el salmón en dados (3x3 cm apróx). Montar las brochetas comenzando por salmón y luego limón hasta terminar con tres dados de salmón y dos de limón. Colocar las yemas de huevo y el zumo de limón en un bol al baño maría. Batimos para integrar y comenzamos a agregar poco a poco la mantequilla hasta lograr una salsa espesa. Poner punto de sal y pimienta. Dorar las brochetas por todas sus caras. Poner todas las brochetas en una bandeja y bañarlas con un poco de salsa holandesa. Espolvorear el eneldo sobre las brochetas y la salsa sobrante. Acompañar las brochetas del cuenco con la salsa sobrante para mojar.

Mousse de limón, tierra de nueces y granola

Mousse de limón, tierra de nueces y granola (Iniciativa Good Move)

Raciones: 4 personas

Ingredientes:

2 limones de origen España

200 ml de crema fría

2 cucharadas de queso crema

80 g de azúcar

3 claras de huevo

100 g de nueces peladas

120 g de granola

1 limón de origen España para decorar

Elaboración:

Rallamos las pieles de limones por un lado y por otro exprimimos su zumo y reservamos. En una batidora eléctrica con un batidor montamos las claras, primero a velocidad media hasta que empiece a espumar, agregamos la mitad de la azúcar y subimos velocidad hasta que el merengue haga picos firmes. En otro recipiente montamos la crema con el queso crema y el resto de azúcar. Cuando tenga cuerpo de crema batida, reservamos. En un bowl mezclamos la crema batida agregando poco a poco el merengue, con espátula y movimientos envolventes lentos, cuidando que no se baje, hasta por integrar por completo. Finalmente agregamos el jugo de limón y ralladura de su piel. Mezclamos hasta integrar. En un mortero molemos las nueces y mezclamos con la granola. En vasitos, cuencos o jarritas ponemos una base de tierra de nueces y granola. Encima agregamos la mousse, podemos hacerlo con la ayuda de una manga pastelera. Refrigeramos por 3 horas antes de servir. Para presentar nuestra mousse ponemos una rodaja de limón en el borde de cada postre. Podemos agregar un poco de ralladura de su piel si deseamos.

Batido detox de limón, espinacas, jengibre, manzana y kiwi

Batido de limón, espinacas, jengibre, manzana y kiwi (Iniciativa Good Move)

Raciones: 4 personas

Ingredientes:

2 limones de origen España

4 rodajas de limón

½ cucharada de aceite de oliva

60 g de hojas de espinacas

1 manzana verde

1 kiwi

400 ml de leche vegetal de almendras o soja

½ cucharada de jengibre picado

2 cucharadas de agave

Elaboración:

En una sartén caliente agregamos ½ cucharada de aceite de oliva y las rodajas de limón. Doramos bien por las 2 caras y reservamos. Pelamos los limones quedándonos con su carne y cuidando quitar toda la parte blanca. Pelamos la manzana y cortamos en cuartos. Agregamos la carne a una batidora junto a la espinaca, manzana verde, kiwi, leche vegetal, jengibre y agave. Trituramos durante 45 segundos aproximadamente hasta que estén bien licuados los ingredientes. Servimos en vasos o jarritas y ponemos en la superficie 1 rodaja de limón dorada y clavada en su centro un popote.