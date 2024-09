Un camarero da con la clave de por qué algunos clientes se sientan en la única mesa del bar que está sin recoger

Captura de pantalla del vídeo de @the_bingo_boy (TikTok)

Cuando llegamos a un bar o un restaurante, enseguida buscamos aquellas mesas que están libres y recogidas para poder sentarnos a tomar algo, no sin antes, haberle preguntado al personal del establecimiento si nos podemos quedar ahí. Sin embargo, hay una práctica que llama mucho la atención, sobre todo de los trabajadores del sector de la hostelería, y es que, en muchas ocasiones, los clientes optan por quedarse con una mesa que aún no ha sido recogida y que aún tiene los vasos y platos de los consumidores que estaban antes.

Una costumbre que a priori parece no tener mucho sentido, aunque esté muy extendida. El porqué de este comportamiento es una incógnita, aunque parece que el creador de contenido @the_bingo_boy, que comparte en su cuenta anécdotas y vivencias de los camareros, ha dado con la clave.

“Yo creo que los asuntos sociales deberían meter mano en esto”

“Cuidado con lo que acabo de ver en un bar”, arranca el influencer. “Yo creo que los asuntos sociales deberían meter mano en esto”, continúa. Cuenta el TikToker que estaba en la terraza de un bar “tranquilamente tomando el café” y que ha aparecido un hombre con su hijo “de unos 12-13 años”. Comenta que al acercarse ha mirado un poco la terraza, donde había “cinco o seis mesas todas libres” y que le ha lanzado un consejo a su primogénito.

“Mira hijo, tú, cuando vayas a un bar tienes que mirar un poco las mesas y en esa mesa donde veas algún vaso sucio plato o algo es donde te tienes que sentar”, ha expresado el señor. El creador de contenido, atónito, no entendía nada, a lo que el padre ha proseguido explicando que de esta manera, “el camarero saldrá a recogerlo y así te tiene que tomar nota”.

“No les enseñes esas cosas a los niños”

Con jornadas laborales interminables, condiciones que distan mucho de ser las adecuadas y con malas prácticas por parte de empleadores y clientes, esto no deja de ser otro ejemplo de comportamientos poco adecuados a los que a diario se tienen que enfrentar los camareros. “No les enseñes esas cosas a los niños que se convierte en lo más odiado del gremio de la hostelería”, ha espetado el creador de contenido, al tiempo que asegura que es así como nacen “los clientes tóxicos”.

El vídeo que acumula más de 16.000 visualizaciones y casi 500 ‘me gusta’ no ha tardado en recibir comentarios. Algunos de acuerdo con la práctica del señor: “Pues tiene parte de razón. Yo me he sentado en mesas limpias y tenido que esperar a que recoja las otras hasta que me atienden” o “Aplausos para el señor ese”. Otros en cambio, apoyan lo apuntado por el creador de contenido: “También puede pasar que el camarero piense que ya acabaste de consumir y se centre en otras mesas que aún no se le tomaron nota” o “Menos mal que quedamos gente que recoge la mesa al acabar”, son algunas de las opiniones que podemos leer.

