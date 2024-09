La longevidad no tiene secretos, según el hombre más mayor el mundo con 112 años: “Vives mucho tiempo o no, y no hay mucho que puedas hacer al respecto”

John Tinniswood en su 112º cumpleaños. (Guinness World Records)

El pasado mes de agoto, John Tinniswood cumplió 112 años. La cifra parece irreal, pero no lo es. El inglés, que nació en Liverpool el 26 de agosto de 1912, se convirtió en el hombre vivo más mayor del mundo en abril, cuando murió el venezolano Juan Vicente Pérez Mora, de 114 años. Nació el año en que se hundió el Titanic. Tenía dos años cuando estalló la Primera Guerra Mundial y 27 cuando comenzó la Segunda.

Durante la contienda, ocupó un puesto administrativo. Se encargaba de localizar a los soldados varados y organizar los suministros de alimentos. Durante aquellos años que paralizaron el mundo, conoció a su esposa, Blodwen, en un baile en Liverpool, y se casaron en 1942. Su hija Susan nació en 1943 y la pareja vivió junta durante 44 años antes de que su esposa falleciera en 1986.

En un entrevista para Guinness World Records, explicaba que sabía por qué había vivido tanto tiempo. No tenía “secretos especiales” que compartir sobre su longevidad, solo dijo que fue “bastante activo en su juventud” y caminó “mucho”, pero considera que “no es diferente”. “Vives mucho tiempo o no vives mucho y no hay mucho que puedas hacer al respecto”, sentenció el hombre con una frase que podría resonar en una sociedad que, a veces, parece estar obsesionada con vivir más y más.

El hombre, que desde que cumplió 100 años en 2012 ha recibido una tarjeta de cumpleaños de la monarquía todos los años, opina que el mundo no es necesariamente mejor después de un siglo: “No es mejor en mi opinión, o solo un poco mejor, de lo que era entonces. En algunos lugares probablemente lo sea, pero en otros es peor”.

María Branyas, la persona más anciana del mundo

La catalana María Branyas Morera era, desde hacía un año, la persona más vieja del mundo y la octava más longeva de la historia. Murió el pasado mes de agosto a los 117 años y 168 días. “Se apagó durmiendo, que era lo que ella quería y lo que queremos todos”, declaraba Rosa Moret, la hija pequeña de María, de 80 años.

Según su hija Rosa, María “ha vivido tanto porque no ha tenido ninguna enfermedad”, sobrevivió a la covid en 2020, con 113 años, y se convirtió en la persona mayor del mundo el 17 de enero de 2023, cuando falleció Lucile Randon. María sabía que era la persona de mayor edad del planeta, “pero le da igual, dice que de eso ella no tiene ningún mérito”, explicaba Rosa meses antes de su muerte.

122 años, el récord de longevidad

Según la Asociación Gerontology Research Group (GRG), que se encarga de verificar qué personas son supercentenarias, es decir, que han cumplido los 110 años, mediante los certificados de nacimiento y de matrimonio, once personas, todas mujeres, han vivido más que María Branyas, todas fallecidas. El récord de longevidad lo ostenta la francesa Jeanne Calment, fallecida en 1997, que vivió exactamente 122 años y 164 días; le siguen la japonesa Kane Tanaka, que vivió 119 años y 107 días; la norteamericana Sara Knauss, con 119 años y 97 días de vida, y, con 118 años y 340 días, la también francesa Lucile Randon.