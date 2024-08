Una camarera que no llega a fin de mes por estar de baja reclama su sueldo a su jefa y le reprochan su petición: “No eres mi prioridad”

Una camarera de un restaurante exhausta (ShutterStock).

Inestabilidad, salarios bajos, ausencia de derechos laborales, jornadas interminables y malos tratos por parte de clientes y empleadores. Esta es la cara más negra de la hostería en España. Los camareros y camareras llevan décadas lidiando con este tipo de situaciones. Sin embargo, cada vez son más los que deciden alzar la voz y denunciar los abusos del sector.

Jesús Soriano, conocido en las redes sociales como Soy Camarero, lleva siete años siendo el máximo representante de los camareros y las camareras en España. Con cerca de 160.000 seguidores en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Soriano utiliza su perfil para exponer públicamente las distintas situaciones a las que se enfrentan los trabajadores hosteleros.

En este contexto, una de sus publicaciones más recientes ha generado una fuerte indignación entre los usuarios de X. Esta vez, el enfado se debe a la falta de humanidad mostrada ante la complicada situación personal de una empleada.

Última polémica de 'Soy Camarero' (Captura de pantalla)

La última polémica de ‘Soy Camarero’

“Resumen, sigue sin cobrar y le han bloqueado en WhatsApp”, así explica Jesús Soriano la situación a la que se está enfrentado una compañera. La trabajadora se encuentra de baja por una lesión y su situación económica le está sobrepasando.

El retraso en el pago de su sueldo mensual, sumado a una serie de cargos en su cuenta bancaria, la ha dejado en números rojos. “Tengo la cuenta en negativo porque me han pasado las facturas, y cada día que pasa me cobran siete euros de interés”, le escribía a su jefa.

No obstante, la respuesta de la empleada ha sido tajante: “Marta, tengo muchas cosas que gestionar y voy de culo. Yo SÍ estoy trabajando. Entiende que no seas mi prioridad, ya comuniqué lo tuyo, pero no depende de mí tu pago”. “Mientras tú no haces nada, yo no puedo cogerme vacaciones y, como comprenderás, por más que me escribas no voy a correr más”, añade.

Un día después del primer mensaje, la trabajadora seguía sin recibir su sueldo, por lo que tuvo que volver a reclamarlo. Sin embargo, la situación no cambió. “Los trabajadores que estáis de baja cobráis después del que está en activo y produciendo. Es política de la empresa”, le escribió su jefa.

La reacción de los usuarios

La publicación de Soy Camarero está a punto de llegar a las 400.000 reproducciones. Así, son muchos los usuarios que no han dudado en manifestar su indignación sobre este asunto. “La política de empresa es castigar a la persona de baja dejando su cuenta en números rojos. Todos esos recargos los debería pagar quien no ha hecho las cosas bien”, escribe un usuario. “Está tardando en poner demanda de cantidades e incluir los posibles perjuicios por estar en negativo”, añade otro.

Polémica por las palabras del presidente de Hostelería De España (Cepyme)

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre las bajas

En España, cuando un trabajador se encuentra de baja por incapacidad temporal, el salario que percibe cambia en función de varios factores, como la causa de la baja, la duración de la misma y el convenio colectivo aplicable.

Ahora, a nivel general, en las bajas por enfermedad común o accidente no laboral, durante los tres primeros días no se percibe ninguna prestación. Será entre el cuarto y el decimoquinto día de baja cuando el empleado cobre el 60% de su base reguladora diaria. Este pago correrá a cargo de la empresa.

Más adelante, entre el decimosexto y el vigésimo día, se mantiene el 60% de la base reguladora, pero en este caso, la prestación la abonará la Seguridad Social, aunque la empresa suele adelantar el pago. A partir del vigésimo primer día de baja, el porcentaje de la prestación aumenta al 75% de la base reguladora diaria. Este pago también lo asume la Seguridad Social.

Por otra parte, cuando se trate de una baja por accidente laboral o enfermedad profesional, la prestación se cobra desde el día siguiente al inicio de la baja, con un porcentaje del 75% de la base reguladora desde el primer día.