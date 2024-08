Un camarero pregunta a su jefe cuándo le pagará los días que le debe y le responde que a veces el negocio “tiene que vender” para poder cobrar

Un camarero fatigado durante su jornada laboral (ShutterStock).

La precariedad laboral en el sector de la hostelería en España está al orden del día. Para corroborarlo, basta con echar un ojo a las publicaciones de Jesús Soriano (conocido en redes como @soycamarero), trabajador de este sector e influencer que comparte a diario las penurias y las situaciones inexplicables que tienen que vivir empleados como los camareros.

Los principales motivos de reclamaciones y quejas por parte de los trabajadores son los horarios que superan los de la jornada laboral establecida por ley, los sueldos precarios, la ausencia del pago de horas extra y el maltrato en lo que se refiere a las condiciones laborales en general por parte de sus empleadores.

En uno de los últimos casos publicados en la red social X (antiguamente conocida como Twitter), las horas de más son las protagonistas y la respuesta del dueño del local ha provocado una gran indignación entre los usuarios. A continuación, mostramos cómo transcurre la conversación.

El negocio debe vender para que tú y los demás podáis cobrar

Días de más y horas extra sin pagar

Post de @soycamarero en X.

El trabajador comienza el intercambio de mensajes por WhatsApp con este párrafo: “Buenas tardes. Quería preguntarte si las horas que estoy aquí en el X (nombre del lugar) y en mi tarde libre, se me abonarán. Y también quería saber cuándo se me van a pagar los días que se me deben”.

La respuesta del empleador es la siguiente: “Buenas. Los días que se te deben se pagarán a final de mes como a todo el mundo. Y lo de las horas extra, o como las quieras llamar, son horas del servicio de las comidas, que no sé si lo sabes... En hostelería suele pasar de vez en cuando que el negocio tiene que vender para que tú y los demás podáis cobrar”.

La conversación prosigue y en el siguiente mensaje del trabajador descubrimos que no recibió el dinero de los días que le deben ni al final del mes de junio ni de julio. “Yo he dejado mi trabajo por pedirle seis veces que me pague, cosa que no hizo. Vergonzoso”, añade.

Un trabajo sin días libres

Trabajo pide no bromear con las jornadas "de sol a sol" y reconoce las "malas condiciones" en la hostelería

Esta denuncia de @soycamarero se produce poco más de un mes más tarde de otro caso muy llamativo. El mensaje del empleador era claro: “40 horas semanales, 1.200 €, en agosto 1600/1800 €, pero con horas”. Ante la pregunta del trabajador sobre los horarios y días de descanso, el empleador respondía contundentemente: “En agosto si quieres 40 horas semanales, sueldo de 40 horas. Para 1.600 no hay día de descanso”. El trabajador, frente a estas condiciones, decidió rechazar la oferta. La respuesta irónica del empleador fue: “sigue buscando”, acompañada de emoticonos de risa. El camarero no dudó en replicar: “Siga buscando a alguien a quien explotar”.

La publicación de Jesús Soriano se viralizó rápidamente, superando las 100.000 visualizaciones en pocas horas y generando una ola de indignación entre los usuarios de la red. Las reacciones no se hicieron esperar: muchos destacaron que la situación laboral en el sector hostelero es alarmante. Un comentario destacaba: “Es terrible. Peor todos los que los tienen en negro a 5 € la hora, hay muchísimos. Y la gente no se anima a denunciar por miedo al despido”.