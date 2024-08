El impactante mensaje de Maite Galdeano a Sofía Suescun antes de viajar a ‘Supervivientes’: “Cuando vuelvas, no vas a estar con Kiko”

Maite Galdeano y Sofía Suescun. (Mediaset España)

La relación entre Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, sigue completamente rota. Mientras el tono de este conflicto se sigue elevando y ya se habla de denuncias y hasta de una orden de alejamiento, este martes 20 de agosto se ha conocido el origen de esta disputa que ha dinamitado la unión familiar.

Hasta ahora, era un misterio el motivo por el que Sofía y su novio, Kiko Jiménez, tomaron la tajante decisión de echar a Maite de la casa que compartían. Sin embargo, el periodista Omar Suárez ha arrojado luz en el programa Vamos a ver, desvelando el mensaje que originó esta mediática guerra.

Según ha contado el colaborador en el programa matinal de Telecinco, Galdeano escribió un mensaje a su hija justo cuando estaba a punto de tomar el avión hacia Honduras para participar en Supervivientes: All Stars, momento en que el equipo de producción se quedaría con su móvil hasta su salida del concurso. El texto decía lo siguiente: “Prepárate. Cuando vuelvas no vas a estar con Kiko porque me voy a encargar de que este señor no vuelva a estar en nuestras vidas”.

La influencer ni siquiera pudo reaccionar a esta advertencia, pues tuvo que entregar el teléfono inmediatamente. De ahí que durante su estancia en Honduras confesase en varias ocasiones estar preocupada por lo que podía estar ocurriendo en su casa.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun, en una imagen de archivo. (Europa Press)

“Cuando estoy yo siento que está todo en orden, pero es que es irme y no sabes cómo te puedes encontrar mi casa. El uno se pelea con el uno, el otro con el otro… espero que Kiko esté poniendo orden porque es como que siento que esa casa sin mí se pone patas arriba y es incontrolable”, llegó a verbalizar Sofía en el reality, dando lugar a que suegra y yerno destaparan en plató sus rencillas.

Los mensajes de Maite a Kiko

Una vez que su hija se encontraba aislada en los Cayos Cochinos, Maite Galdeano le envió varios mensajes a Kiko Jiménez. Según ha narrado Omar, la de Pamplona le dedicó frases al novio de su hija como “se acabó vivir en la finca de los Galdeano”, “lo mejor para todos es que te pires de nuestras vidas”, “en la tele nos haremos los hipócritas, pero nuestra relación ha terminado” o “eres una serpiente y un oportunista”.

En medio de esta disputa familiar, Sofía Suescun emitía un comunicado en sus redes sociales para confesar el “grave problema” que llevaba años sufriendo en casa. “He soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre, basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites”, expresaba, asegurando que Maite “no está bien y necesita ayuda urgente”.

Ante el cariz que ha ido tomando la situación, Sofía y Kiko han dado un paso más, solicitando una orden de alejamiento e interponiendo una demanda civil y otra penal contra Galdeano, quien en las últimas horas ha expresado su arrepentimiento y el deseo de retomar la relación con su hija.