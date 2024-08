Maite Galdeano denuncia que su hija, Sofía Suescun, la ha echado de casa y ella responde: “He soportado muchísimos sufrimiento”

Maite Galdeano y Sofía Suescun (Europa Press / Montaje: Infobae).

Sofía Suescun vuelve a la primera plana y no por su guerra con Marta Peñate. La joven ha vuelto a situarse en el centro de los focos después de que su madre, Maite Galdeano, denunciara la mañana de este jueves, 15 de agosto, que su hija la había echado de casa. Además, ha señalado como culpable de esta drástica decisión a Kiko Jiménez, la actual pareja de la finalista de Supervivientes All Stars.

“Mi hija Sofía me ha echado de casa toda inducida por el ser que tiene al lado (Kiko Jiménez). Un manipulador, un terrorista emocional y un chantajista”, ha comenzado a decir la de Pamplona a través de varias stories de Instagram. La televisiva ha dejado saber que fue a la vivienda para recoger sus pertenencias y tuvo que saltar las vallas de la propiedad, ya que habían cambiado todas las cerraduras.

El hecho de saltar las vallas del domicilio le provocó una herida en la pierna por la que tuvo que acudir al médico y recibir ayuda profesional para su cura. “Llamé a la Guardia Civil y bajó la policía (...) Mi abogada me ha dicho que si me han hecho un expediente les puedo denunciar y, les guste o no, puedo entrar a la casa porque estoy empadronada ahí”, ha continuado relatando.

Maite Galdeano y Kiko Jiménez, en imágenes de archivo (Europa Press)

“Este ser no se quiere ni a él mismo, ni a mi hija. Solamente quiere el entorno de Sofía”, ha dicho la que fuera participante de Pesadilla en el Paraíso, agregando que Jiménez está perjudicando la salud mental de Sofía, quien se encuentra “anulada y totalmente sola”. “Es un tío frío, calculador, que ha conseguido alejarla de su madre. Mi hija está destruida y derrumbada, pero no se deja ayudar por mi”, ha lamentado, añadiendo que no quiere volver a verles y que no les va a perdonar esto “en la vida”.

“Ya no os tengo miedo, el karma que os va a venir a los dos va a ser multiplicado por millones. Ya contaré todo delante de España. Sois unos sinvergüenzas”, ha zanjado, dejando entrever que cuenta con la fuerza suficiente para enfrentar esta complicada situación que está atravesando.

Sofía Suescun emite un comunicado

Horas después de que Maite Galdeano haya hecho pública la situación familiar que atraviesa con su hija, Sofía Suescun ha publicado una misiva en sus redes sociales con la idea de contextualizar a sus seguidores. “Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema, pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo”, son las primeras líneas que componen el escrito.

“Son muchísimos años de sufrimiento, donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites”, ha seguido detallando la que fuera participante de Gran Hermano 16. “Este último mes he estado desconectada en un mundo irreal (Supervivientes) donde he sido muy feliz sin vivir la gran pesadilla que llevo tantísimo tiempo arrastrando en mi casa”, ha manifestado en referencia a su paso por Honduras.

Comunicado de Sofía Suescun (Instagram)

“Ni hace falta decir que todas las barbaridades que se están diciendo son absolutamente falsas. Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero por más que lo he intentado, siempre me encuentro con una negativa por su parte”, ha dicho, haciendo referencia a que la situación le sobrepasa. “Necesito tiempo para gestionar toda esta situación, pero hay algo que tengo muy claro y es que, ante todo, voy a priorizar mi felicidad y tranquilidad”, ha concluido Sofía Suescun.