Por qué no es bueno cenar solo yogur o fruta: “No diría que es una práctica saludable”

Bol con yogur, frutas y avena (Shutterstock)

Es muy común comer únicamente fruta o yogur durante la cena, o ambos. Sobre todo, es una práctica popular entre los que buscan perder peso. Sin embargo, expertos en nutrición sugieren que esta práctica podría no ser tan saludable ni efectiva como se piensa. La nutricionista Júlia Farré del Centro Júlia Farré en Barcelona, en declaraciones para La Vanguardia, advierte sobre los posibles desequilibrios nutricionales que puede causar.

Farré señala que limitarse a consumir solo fruta o yogur durante la cena hace que no comamos otros alimentos esenciales. “Si solo tomamos fruta, estamos desplazando otros alimentos que es importante consumir, como huevos, pescado o verduras”, comentó Farré. Esta dieta restrictiva podría llevar a una deficiencia de nutrientes fundamentales y necesarios para el correcto funcionamiento del organismo.

Si bien una cena ligera con yogur o fruta puede ser aceptable en ciertas situaciones, como cuando se está enfermo o no se tiene mucho apetito, es crucial no hacerlo de manera regular. “No lo convertiría en un hábito o ni diría que es una práctica saludable”, destaca Farré. La idea clave es mantener una dieta equilibrada y completa que incluya la variedad de nutrientes que el cuerpo necesita.

Consejos para una cena equilibrada

Integrar todos los grupos alimentarios en cada comida diaria no es lo más común. Además, debido al ritmo de vida moderno, puede ser poco práctico. No obstante, es importante asegurarse de que a lo largo del día se consumen las cantidades adecuadas de vitaminas y nutrientes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS aconseja consumir al menos 400 gramos de frutas y verduras al día para beneficiar la salud y prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad. Por tanto, deberíamos evaluar la composición de nuestras comidas a lo largo del día para asegurar un equilibrio adecuado de nutrientes. Si el almuerzo ha sido bajo en nutrientes, la cena debería compensar con alimentos ricos en vitaminas, minerales, proteínas y grasas saludables.

Para determinar si es beneficioso cenar únicamente yogur o fruta, es crucial hacer un análisis de la dieta diaria y evaluar si se satisfacen las necesidades nutricionales requeridas. Esto implica considerar lo que se ha consumido durante el día y ajustar la cena según los nutrientes que aún se necesitan.

Eficacia de la cena ligera para adelgazar

En términos de perder peso, la estrategia de cenar solo yogur y fruta podría no ser tan efectiva como se piensa. Aunque ambos son alimentos beneficiosos, esta cena no garantiza la pérdida de peso, especialmente si el resto de las comidas del día no son controladas adecuadamente y se consumen calorías vacías y grasas poco saludables.

Aunque una cena ligera puede ayudar a compensar los excesos de otros momentos, no sería suficiente para perder peso de forma efectiva y saludable, según expertos en nutrición. El control y la moderación en las comidas a lo largo del día son aspectos fundamentales para lograr una pérdida de peso sostenible y saludable.

Si se elige una cena ligera basada en yogur o fruta, los nutricionistas recomiendan frutas con bajo índice glucémico, como manzanas o peras, que ayudan a desinflamar y a mejorar el sueño, activando la leptina. En cambio, frutas con alto índice glucémico pueden llevar a aumentos rápidos del azúcar en sangre, seguidos de bajadas bruscas que provocan hambre nuevamente.

Respecto al yogur, lo ideal es que sea entero, natural y sin azúcares añadidos. Aunque contienen menos grasas saludables que otros alimentos como carne o pescado, son muy saciantes y también activan la leptina, lo que puede ser beneficioso para la pérdida de peso.

Cuál es la fruta que ayuda a perder peso y cuida el corazón.