Una española en Zúrich explica cuánto cobra por hora como niñera en Suiza: “En el sofá leyendo mientras gano más de 30 euros”

El tiktok de 'sarainzurich'

La española ‘Sara ch’ ha dejado a sus seguidores de TikTok muy impresionados con el sueldo que recibe por hora cuando cuida a niños. Sus prestaciones se elevan a más de 30 euros por hora una vez realizado el cambio de francos suizos a euros. “Estoy tirada en el sofá leyendo mientras estoy cobrando 30 francos la hora”, confirma directa la española protagonista del vídeo que muestra su satisfacción ante la situación.

A pesar de no ejercer de forma completa ese trabajo, la chica muestra estar muy contenta con el dinero que recibe por tan solo estar unas horas en el cuidado de niños. Su trabajo se desenvuelve en las casas en la que las familias residen, por lo que no conlleva gasto alguno para su bolsillo más que el desplazamiento hasta allí. Una vez en casa con los niños ya a su cargo, ella tendrá que estar al tanto de ellos para atender sus necesidades y que estén bien. Sin embargo, en las ocasiones en las que los niños duermen, el trabajo se vuelve un pasatiempo, ya que no tiene nada que hacer nada más que procurar que los chicos no se despierten.

Perfecto si buscas un sueldo extra

Sara recomienda a todos aquellos que quieran tener un pequeño colchón extra que ejerzan de niñera en Suiza. “Si teneís un trabajo y quereís compaginarlo con algo a tiempo muy parcial, que os dé como un sueldo extra, pues muy recomendado ser niñera en Suiza”, aclara la española de forma muy positiva y convencida.

La situación se presta idónea. La influencer decidió dejar de ser niñera a tiempo completo para trabajar en un empleo más estable. Sin embargo, varias familias siguen en contacto con ella para pedirle que cuide a sus hijos por unas horas durante la noche. La joven no se lo piensa y decide ir: tan solo tiene que estar un rato con ellos y, una vez dormidos, puede hacer lo que ella quiera sin gastar energía. Desde leer, como decía, hasta poder grabar vídeos de TikTok como ha hecho para mostrar al mundo cómo es ser cuidadora en Suiza. Así, enseña que es un gran empleo parcial, muy puntual para ella, que además aporta ese considerable plus económico.

Sin embargo, ese plus es muy distinto al se paga en España de media. Acorde a la página Babysits, la media por hora de las niñeras en España se encuentra en unos nueve euros. Un precio que se aleja mucho de aquellos más de 30 euros que reciben algunas personas como Sara en Suiza.

Recomendación Web

Una vez explicado todo el contexto en el vídeo, la chica decide dejar una página web, gratuita, que ella utilizaba para encontrar familias que necesiten los servicios de una cuidadora para sus niños. La página mostrada es Babysitiing24, una web en la que te permite encontrar y publicar tus anuncios como cuidadora. “La página está superbién”, afirma Sara tras introducir la web a todos sus seguidores. “La recomiendo un montón”, añade para finalizar su vídeo.