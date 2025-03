Una colombiana que vive en España cuenta las cosas que no le gustan de nuestro país: “A mi niño no le puedo pegar. Hay momentos que toca y aquí no está muy bien visto”

@castrofernanda32 en su vídeo de TikTok.

La migración de latinoamericanos a España ha sido una constante en las últimas décadas, impulsada por la búsqueda de mejores oportunidades laborales y una vida más estable. Y es que pese a los miles y miles de kilómetros que separan España de los países latinoamericanos, el hecho de compartir una misma lengua es un factor clave a la hora de decidir migrar. Según datos oficiales, la comunidad latinoamericana es una de las más numerosas en el país, contribuyendo significativamente a la diversidad cultural. Uno de los países con los que más intercambio hay, bidireccional, de hecho, ya que también hay españoles que emigran ahí, es Colombia. No obstante, compartir idioma no significa que el choque cultural sea inexistente, puesto que las costumbres y hábitos de ambos países son muy distintas.

Hablar de esta experiencia, de las diferencias culturales entre el país de origen y el país receptor, ya sea para bien o para mal, es una tendencia creciente en redes sociales, sobre todo, en TikTok. Así, una de las usuarias de esta plataforma, @castrofernanda32, se dedica a subir vídeos en su canal sobre esta temática, ya que ella, de origen colombiano, lleva ya varios años residiendo en España junto a su hijo. En esta ocasión, Fernanda ha compartido un vídeo hablando sobre las costumbres de España que no le gustan, aunque, como ella misma afirma al inicio de la grabación, “no son muchas”.

En primer lugar, el hábito -si puede llamarse así- que abre la lista de esta joven es “cómo fuman” los españoles. “Yo sé que aquí y en todas partes, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera con su vida”, sin embargo, “a veces no respetan”. Así, Fernanda especifica que, más de una vez, se ha encontrado en la incómoda situación de ir al parque con su hijo, sentarse en un banco, que una persona se siente a su lado y “prenda el cigarrillo o prenda marihuana”. El problema: que lo haga al lado de un niño. “Yo soy una adulta, pero hay que respetar que hay un niño”, sentencia.

En segunda posición, se encuentra la opinión más controversial de esta joven. Y ella misma es consciente de ello. “No sé si voy a causar controversia con esto porque nosotros, los colombianos, somos como muy diferentes en ese sentido”, empieza. “Es algo que no me gusta y respeto”, clarifica, “y es que aquí interfieren demasiado en la crianza de los hijos”.

Las relaciones interpersonales, ya sean con familiares o amistades, es algo que puede variar mucho de país en país y Fernanda intenta explicar y contextualizar sus palabras. “Llego aquí y, por ejemplo, a mi niño no le puedo pegar, no le puedo reprender”. @castrofernanda32 asegura conocer la “crianza respetuosa”, pero también opina que, de vez en cuando, “toca darle sus buenas palmaditas, pero aquí no se puede”.

Cerrando la lista de Fernanda, algo que le desagradó cuando llegó a España, concretamente a Palma de Mallorca, es el olor que sentía cuando se subía a los autobuses públicos. “Los olores de esa temporada, dios mío, eran matadores”. No obstante, hace hincapié en que, evidentemente, “no es todo el mundo”, pero parece que hay personas que no “se sienten los olores”.