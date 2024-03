Tres extranjeras que viven España explican lo que más les extraña de la cultura española y coinciden en el mismo aspecto

Sensational Spain entrevista a tres chicas para hablar del choque cultural en España.

Muchas veces hemos escuchado hablar del choque cultural, esa experiencia o sensación de nerviosismo y confusión que una persona puede tener cuando se desplaza -ya sea temporal o permanentemente- a un entrono diferente del que le es familiar.

La cultura está formada por los elementos compartidos que los integrantes de una comunidad adquieren a través de la familia, amistades, medios de comunicación, obras literarias y hasta el contacto con personas que no conocen. Estos aspectos afectan su percepción, comportamiento y modo de comunicación.

Muchas veces, uno ni se da cuenta de estar absorbiendo estos conocimientos, ya que se convierten en parte del instinto como, por ejemplo, la forma de saludar a alguien, las horas del día en que se prefiere comer o aquello que resulta gracioso. Por eso, los diversos cambios en la forma de relacionarse y comunicarse en una nueva sociedad pueden llegar a provocar cierta incomodidad.

La cuenta de TikTok @sensationalspain, complementaria del blog con el mismo nombre, Sensational Spain, está destinada a compartir todo tipo de información sobre España, ya sea desde lugares a visitar hasta explicar aspectos de la cultura española, recetas o consejos para aprender el idioma. En esta ocasión, han compartido un vídeo en su perfil en el que tres chicas de tres países diferentes explican el mayor choque cultural que han experimentado al llegar a España.

La siesta, el horario de las comidas o la impuntualidad

Una de las costumbres que muchos foráneos han asegurado no acabar de entender es el comportamiento cariñoso y efusivo de los españoles. Saludar siempre con dos besos, incluso a desconocidos, es una práctica fruto de la personalidad cercana y afable de los españoles que puede sorprender a otras culturas. Por otro lado, la impuntualidad también es una característica de los españoles que suele chirriar a los recién llegados. Pese a que en otros lugares es un gesto de mala educación, en España no se le da tanta importancia, sobre todo, en ambientes informales.

La mayoría de los comercios españoles cierran sus puertas al público después de comer, eso es, aproximadamente, de 15 h a 17 h de la tarde. La razón es, ni más ni menos, que la famosa costumbre de echar una siesta después de comer. Si bien para los españoles resulta de lo más normal, para visitantes de otros países resulta un tanto extraño que la actividad de ciudades y pueblos se pare durante ese tiempo para dormir un poquito.

No obstante, las tres entrevistadas por @sensationalspain coinciden en que lo que ha sido un choque cultural para ellas, aunque no consideran que sea nada grave, es el horario de las comidas. “Cenan muy tarde”, afirma la primera chica. Pero no es solo la cena: “creo que se levantan muy tarde, comen muy tarde y todo, en general, se hace muy tarde”.

Para los españoles es de lo más común comer a las 15 h de la tarde y cenar a las 22 h de la noche. Sin embargo, esta costumbre choca con el resto de países, no solo de otros continentes, sino también europeos. Así, la tercera chica entrevistada dice que en su casa, en su país, cenan más bien al rededor de las 17:30 h o 18 h de la tarde. Para ella, el choque cultural apareció al tener que “acostumbrarse a no tener tanta disponibilidad de restaurantes para cenar a esa hora”.