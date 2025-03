Una española que vive en Colombia explica la diferencia de saludos entre los dos países: “Te deja con cara de tonto”

Esther Sanz, (@esthersanzzzzzzz), la actriz española que vive en Colombia.

Aunque entre España y Colombia pueda haber muchos lazos comunes, lo cierto es que existen diferencias culturales entre ambos países. Ya sea en cuanto a la gastronomía, las expresiones a la hora de hablar o la forma de llevar la rutina diaria, colombianos y españoles tienen costumbres diferentes.

Esther Sanz, conocida en TikTok como @esthersanzzzzzzz, es una actriz española que, desde hace unos años, reside en Bogotá, capital de Colombia. La joven se mudó allí por trabajo en 2022 y decidió quedarse. Desde entonces, comparte en redes sociales vídeos en los que revela las costumbres de este país de Latinoamérica y habla de las diferencias con España y el choque cultural que ha experimentado. En uno de sus últimos vídeos, Esther ha profundizado en este tema y ha compartido los cinco aspectos que más le han sorprendido desde que vive en Colombia.

En primer lugar, según explica, “en Colombia se madruga muchísimo”. “No entendéis lo que significa madrugar en Colombia”, continúa después de puntualizar que levantarse a las seis de la mañana no es madrugar. En Colombia “hay gente que se levanta a las 4:30 de la mañana para llegar a las cinco al gimnasio y llegar a las 7:30 a trabajar”. Esta costumbre tiene una explicación y es que “el sol sale y se pone más o menos a la misma hora todos los días del año”.

Evidentemente, no podían faltar las diferencias gastronómicas y es que a la joven actriz le “fascina” que todas las comidas en Colombia se acompañan de “jugo” o, lo que es lo mismo, zumo. Y no cualquier tipo de zumo, sino que estos suelen combinar una variedad riquísima de frutas, muchas de las cuales no encontramos en España.

La disposición urbanística de la ciudad es otro de los puntos que más llama la atención a Esther. “En España, para que sepáis, las calles se llaman por nombres”, explica a sus seguidores latinoamericanos. Sin embargo, “la ciudad de Bogotá se diseñó con forma de cuadrícula. Están las carreras, que van paralelas a la montaña y van del sur al norte. Luego están las calles, que van perpendiculares a las carreras y van del este al oeste”, continúa para todos aquellos seguidores suyos que desconozcan dicha ciudad. Así, para ubicarse en Bogotá lo que hay que hacer es encontrar la calle y la carrera que se cruzan en el punto en el que uno quiere ir.

Los choques culturales con los que esta joven se ha encontrado no acaban aquí. En este caso “no es tan choque cultural, pero te deja con cara de tonto”. Se trata de la forma de saludar. “En España saludamos con dos besos”, pero en Colombia solo dan un beso. “Cuando llegas la primera vez a Colombia, uno como que se queda con cara de tonto porque da un beso, va a dar el otro, y la persona ya se ha apartado”.

El último hábito que ha sorprendido a la actriz, y que probablemente mucha gente desconozca, es que en Colombia el papel higiénico no se tira al váter, sino que se tira a la papelera. “Vayas a donde vayas, a una casa privada, a un restaurante, a un hotel, vas a tener una papelera al lado del váter. Al principio es raro, pero luego te acostumbras”, sentencia Esther.