Estas son todas las causas por las que el SEPE te quita el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica no contributiva diseñada para garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica en España. Esta ayuda, implementada por el Gobierno, tiene como objetivo principal combatir la pobreza y la exclusión social, asegurando que los beneficiarios puedan cubrir sus necesidades básicas.

El Ingreso Mínimo Vital ampara actualmente a más de 2,15 millones de personas según los datos oficiales de la Seguridad Social. El subsidio económico mensual varía en función de la composición del hogar, pero puede estar entre 600 y 1.300 euros (para las familias formadas por cuatro adultos y un menor). Este rango asegura que se aborden las diferentes necesidades de los beneficiarios, desde individuos solos hasta familias numerosas.

Para acceder al IMV, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos establecidos por la Seguridad Social, que incluyen demostrar bajos ingresos y patrimonio, así como residir de forma legal y continua en España. Además, los beneficiarios deben cumplir con una serie de obligaciones, como participar en programas de inclusión social y laboral que promueve el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Si los beneficios incumplen con sus obligaciones, pueden ser sancionados con la retirada temporal de la ayuda. La Seguridad Social clasifica las infracciones relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en tres categorías: leves, graves y muy graves. Infracciones leves son aquellas faltas menores que, aunque no cumplen con todas las normativas, no generan un perjuicio significativo en los fondos públicos. Estas infracciones suelen implicar advertencias o correcciones sin mayores sanciones económicas. Un ejemplo común de infracción leve es no presentar algún documento a tiempo, siempre y cuando no implique un cobro indebido.

Las infracciones graves son más serias y pueden tener consecuencias económicas directas. Incluyen situaciones como no informar sobre cambios en la situación personal o económica que puedan afectar el derecho al IMV dentro de un plazo de 30 días. También se considera grave no cumplir con las obligaciones de participación en programas de inclusión laboral y social. La acumulación de tres infracciones leves en un año también se considera una infracción grave.

Infracciones muy graves

Por último, las infracciones muy graves son aquellas acciones que representan un abuso significativo de la prestación, y pueden tener consecuencias severas. Entre los motivos que se consideran muy graves se incluyen: falsear documentos o información; proporcionar datos falsos o documentación alterada para obtener el IMV o aumentar su cuantía; ocultar información relevante; no comunicar cambios sustanciales en la situación económica o personal que afecten la elegibilidad para el IMV. Además, acumular tres infracciones graves en un período determinado eleva la sanción a “muy grave”.

Las sanciones para las infracciones muy graves pueden incluir la exigencia de devolver las cantidades indebidamente percibidas hasta un máximo de los 180 días anteriores a la detección de la infracción. Además, la Seguridad Social puede suspender el derecho a recibir el IMV por un período de hasta cinco años, impidiendo que el beneficiario vuelva a solicitar esta ayuda durante ese tiempo.

Por ejemplo, si una persona desempleada que vive sola recibe mensualmente 604,21 euros del IMV y comete una infracción muy grave, podría estar obligada a devolver 3.625,26 euros, equivalentes a los seis meses de prestaciones recibidas antes de la infracción.

Causas para la suspensión definitiva

Lo más común, en el caso de infracciones graves, es sufrir la suspensión temporal del IMV. Esto también ocurre si el beneficiario deja de cumplir con alguno de los requisitos esenciales para recibir el Ingreso Mínimo Vital, como el límite de ingresos. En el caso de un viaje al extranjero por un periodo menor a 90 días, se puede aplicar una suspensión cautelar si no se informa del traslado.

En cuanto a la extinción definitiva del IMV, se produce si el beneficiario ya no cumple los requisitos, pero ha seguido cobrando el subsidio, si sale del país durante más de 90 días sin avisar o en casos de incumplimiento reiterado de las obligaciones.