Un español que vive en EE. UU. explica cómo es el supermercado más famoso allí: “No se puede pagar con ‘contactless’ y no existen las bolsas”

Las redes sociales son, cada vez más, auténticas ventanas al mundo para aquellos que sienten curiosidad por conocer más sobre la vida en un país diferente. Muchos influencers comparten sus experiencias viviendo en el extranjero y explicando los detalles de su día a día, mostrando así las enormes diferencias que acciones tan cotidianas como ir al supermercado pueden tener dependiendo del lugar del mundo en el que nos encontremos.

En Estados Unidos, la experiencia de hacer la compra guarda grandes diferencias con la que se puede vivir en un supermercado español, factores que van desde los precios hasta el tamaño de los productos o del propio establecimiento. Nos acerca a esta realidad el tiktoker @nachobarrueco_, residente en Estados Unidos en la actualidad. El joven quiso visitar uno de los supermercados más famosos y grandes de todo el país norteamericano: Walmart. Esta cadena de tiendas es el minorista más grande del mundo a nivel nacional e internacional, una grande superficie que vende comida y artículos de otra índole que se encuentra también en otros 27 países.

FOTO DE ARCHIVO: Un comprador camina por un pasillo en Walmart Neighborhood Market en Chicago, Estados Unidos. 21 de septiembre de 2011. REUTERS/Jim Young/Archivo

La primera sorpresa para el tiktoker español llega al fijarse en los carteles de cada uno de los productos. En la mayoría de ellos, explica, la descripción del artículo se hace en inglés y también en español “por la cantidad de hispanohablantes que hay en Estados Unidos”, explica el propio usuario.

A este joven español le sorprende también el tamaño de los productos. “Parece que están hechos de broma”, cuenta el tiktoker, que va comentando este hecho mientras enseña en el vídeo artículos como una cantimplora de más de 10 litros, una caja con 18 bolsas de patatas fritas, paquetes gigantes de papel higiénico o packs de casi 30 latas de refresco. Pero no solo sorprende el tamaño de sus productos. También lo hacen las dimensiones del propio supermercado. “No os exagero si os digo que llevo 15 minutos caminando y todavía no he llegado a la otra punta”, aclara sorprendido el español.

Carencias del supermercado más conocido de EE. UU.

A pesar de que sea uno de los supermercados más grandes de todo Estados Unidos, así como uno de los más concurridos, el usuario de origen español le ha encontrado varias desventajas. Una de ellas, asegura, es que, a la hora de pagar, no se permite utilizar la opción ‘contactless’, lo que impide hacer compras a través del teléfono móvil. No obstante, este dato cuenta con un condicionante de relevancia, como explicaba un usuario a través de los comentarios del vídeo. “El “Contacless” sí existe, pero solo en “Walmart Pay”, es para que sí o si tengas que usar su plataforma de pago”, asegura en esta aportación.

La última queja de este tiktoker sobre su visita a Walmart tiene que ver con algo tan cotidiano como son las bolsas de la compra, habituales en los supermercados de todo el mundo. Según cuenta el usuario, en esta franquicia no ofrecen bolsas de plástico ni papel o cartón a sus clientes, sino que, para llevarte a casa la compra, “tienes que meter tu carro todo al maletero gigantesco que tienen todos los coches aquí”. Sin embargo, muchos usuarios de esta red social comentaron en el vídeo explicando que la falta de bolsas dependía del Estado y del supermercado concreto del que se trate, pues sí se pueden encontrar en otras ubicaciones de Walmart en Estados Unidos.