Una estadounidense que vive en España explica el detalle de los supermercados al que no se acostumbra: “En EEUU es impensable, es ilegal”

Las redes sociales se convierten en una ventana al mundo para aquellos que viven fuera de su casa y deciden comenzar una nueva vida en un país diferente. Muchos influencers comparten sus experiencias viviendo en el extranjero y explicando su día a día. Bella, @bellavidaspain_ en TikTok, es una chica de Estados Unidos que lleva más de cinco años viviendo en España, más concretamente en Sevilla, y que comenta a sus seguidores sus elementos favoritos de su vida española.

Con más de 55 mil visualizaciones, la chica que se define como estadounidense con corazón español, ha explicado cuál es la diferencia que más le ha sorprendido entre su país de origen y España. Este hecho sucede cuando acude al supermercado y descubre que, en la sección de bebidas, puede comprar por unidad y no hace falta que coja un paquete entero.

“A lo que todavía no estoy acostumbrada es a abrir los plásticos y coger solo un refresco. En Estados Unidos es impensable, vamos, es ilegal. No se puede comprar uno, hay que comprarlos todos”, compartía. Los comentarios del vídeo se han llenado de reacciones justificando la razón. Además, les surge la curiosidad por saber si no hay alguna manera de comprar las bebidas de forma individual en el país americano. “Sí venden botes sueltos en las neveras de las tiendas, pero las que vienen en caja no puedes comprar por unidad!”, explica Bella.

Algunos usuarios han querido compartir su experiencia desde la otra perspectiva, como españoles en América, y una seguidora comentó su experiencia en un supermercado de Estados Unidos: “Pues imagínate mi cara cuando una cajera en EEUU me dijo que tenía que comprar un pack de 30 o 40 botellas pequeñas de agua. Me quedé muerta”. Además, confirman que se trata de un hecho que ocurre en todos los estados: “Doy fe de ello jajajajaja... La que lié en medio Manhattan”.

¿Quién es Bella?

Bella lleva cinco años viviendo en España, aunque es del estado de Kansas; sin embargo, explicó en un vídeo anterior que al realizar un intercambio en su Universidad de Boston con la de Sevilla, toda su vida cambió. “Me enamoré de Sevilla, de España, del Betis y también de un chico”, de esta manera, decidió que a partir de ahora viviría en España y compartiría con sus seguidores todas las curiosidades que detecta en su día a día.

La primera que quiso destacar fue lo maravillosas que le parecen las persianas: “Hay cosas que no valoramos lo suficiente. Que yo cuando vuelvo a mi país digo qué suerte tengo madre mía de vivir en un país así. La primera cosa son las persianas, familia, no sabéis la gloria que es”. La americana explica que, aunque en EEUU tienen un método parecido, sigue entrando luz cuando comienza a amanecer y es algo que le “da mucho coraje”. Además, quiso agradecer a su creador: “Yo no sé qué genio ha inventado la persiana, pero te quiero mucho, muchísimas gracias”.

