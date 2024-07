Los trabajadores de Carrefour denuncian “un clima laboral tóxico”: la empresa coloca carteles avisando del número de empleados que están de baja

Carrefour

Si para algo sirven las redes sociales es para denunciar prácticas abusivas de las empresas y que lleguen a un mayor número de personas. Eso es precisamente lo que ha hecho Iren (@lemazain_iren), un perfil de X (anterior Twitter), que ha publicado este miércoles varias fotos de unos carteles colgados en los paneles de comunicación de las instalaciones de Carrefour que muestran el número de empleados que tienen de baja en el establecimiento, bajo el término “Absentismo” y el lema “Si tú faltas, lo notamos todos”.

Infobae España ha contactado con el usuario que hay detrás de las fotografías (trabajador de Carrefour), que ha aclarado que por una cuestión de protección de las personas trabajadoras de esos establecimientos no puede indicar las tiendas en las que están colgados esos carteles, aunque sí puede confirmar que están ubicadas en Madrid, Castellón y Sevilla.

“Esa práctica se suma a otras como el cambio constante de horario, el no respeto continuado por los descansos entre jornadas y el incumplimiento de las jornadas máximas que es de 9 horas. Tampoco se cubren bajas ni vacaciones, se nos cronometra el tiempo de las tareas y se utilizan las cámaras para vigilar y coaccionar a las personas trabajadoras.”, ha denunciado a este medio. Y ha añadido que, en su opinión, esta situación de “sobrecarga, sobreesfuerzo y clima tóxico” de los trabajadores es lo que genera que se produzcan contingencias como la ansiedad o depresión que acaban por derivar en bajas para sus trabajadores.

Carteles con el número de personas de baja en Carrefour (@lemazain_iren en X)

El propio sindicato UGT ha confirmado a este periódico que las fotografías son auténticas y que han sido exhibidas en varios supermercados, por lo que se han puesto en contacto con la empresa solicitando su retirada, ya que, aunque no infringen la ley -al no mencionar nombres de los empleados ausentes-, “moralmente no es ético” exhibirlas.

Infobae España también ha contactado con el departamento de prensa del supermercado en Madrid, que ha afirmado que no conocía estas prácticas ni las fotos publicadas y no ha querido proporcionar su versión de los hechos.

Las horas de baja aumentaron en 2023 más que el empleo

Las horas no trabajadas por Incapacidad Temporal (IT) aumentaron significativamente en 2023, según datos del Ministerio de Seguridad Social. En el cuarto trimestre de 2023 se registraron 386.688.562 horas no trabajadas debido a IT, la segunda cifra más alta en la serie histórica. Este aumento incluye una media de 23 horas por empleado, mayor que las 22,4 horas en el mismo periodo de 2022 y las 17 horas en 2019, antes de la pandemia.

Esta tendencia, identificada hace más de un año por sindicatos y patronales, fue abordada en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). A pesar de esto, todavía no se han introducido los cambios legislativos necesarios para mitigar su aumento, según informaron fuentes cercanas a las negociaciones.

Los sindicatos han solicitado al Ministerio de Seguridad Social acuerdos con las mutuas colaboradoras para realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos con el fin de reducir la duración de las bajas por origen traumatológico. Sin embargo, destacaron la importancia de mantener las competencias de los servicios públicos de salud y permitir al trabajador elegir el lugar de tratamiento.

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, reconoció el incremento de la duración de las bajas por IT, atribuyéndolo a problemas en los servicios públicos de salud. Según UGT, las negociaciones continúan con desacuerdos significativos. Mientras que los sindicatos buscan limitar la intervención de las mutuas a casos traumatológicos específicos, las empresas proponen extender su papel a más situaciones.