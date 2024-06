“Las chanclas del vino”: tres marcas baratas para este verano, ligeras, frescas y por menos de 12 euros

Una seria competencia para los tintos en las próximas décadas

“20 Wines Under $20, Hot Weather Edition” (Veinte vinos a menos de veinte dólares, edición climas cálidos). Ese es el título del reportaje de Eric Asimov, uno de los críticos de vino más relevantes de todo Estados Unidos, en The New York Times, un artículo que ha publicado dedicado a botellas pensadas para disfrutar durante los meses calor.

“Cuando hace calor, quiero botellas, de tinto o de blanco, con poco cuerpo, frescas y baja graduación alcohólica: las chanclas del vino”, describe el crítico, hablando sobre el tipo de caldos que va a recomendar, todos ellos con un porcentaje alcohólico igual o menor a un 14%. Tres de estos vinos, que se venden a menos de veinte dólares en el mercado estadounidense, son españoles y su precio en nuestro país no supera los 12 euros.

A pesar de su precio adaptado a todos los públicos, en estos casos se trata de vinos de pequeños productores, difíciles de encontrar en los supermercados, pero sí disponibles en las tiendas especializadas y webs de las propias bodegas. Estas son las tres presencias españolas entre los 20 vinos seleccionados por Eric Asimov.

Viña Zorzal Navarra Garnacha 2022

El vino tinto más barato de toda la lista es este Viña Zorzal, un vino ecológico elaborado con garnacha y que destaca por su frescura y sus notas a frutos rojos. Las uvas de este vino de comarca histórica provienen de Corella, Cintrúenigo y Fitero, zonas de Navarra con una historia muy ligada a esta tipicidad. Asimov dice de él que es uno de sus favoritos durante todo el año. “Vale tanto la pena que no me importa ser repetitivo”, asegura.

Con poco más de un cuarto de siglo de vida, esta bodega navarra se ha convertido en un referente absoluto entre los vinos de la zona. Con rendimientos muy bajos, vendimias tempranas para preservar el frescor de la uva y un embotellado sin prácticamente intervención alguna, es un vino tinto seco y fresco que pretende ser el fiel reflejo del terruño y de la añada. En lo que se refiere a su precio, este vino se puede comprar por unidades desde solo 7,80 € en tiendas especializadas y en la web de la bodega.

Bertha Cava Brut Nature Reserva 2021

La siguiente recomendación del crítico es Bertha Reserva Brut Nature, un espumoso de la D.O. Cava elaborado por la bodega Bertha con las variedades macabeo, parellada y xarel·lo. En su artículo, Asimov señala que muchos de los mejores espumosos españoles ya no forman parte de la D. O. Cava porque consideran que se ha convertido en un sinónimo de producto barato. Pero el crítico de The New York Times considera que este Bertha es una excepción, destacando sus notas herbales y florales.

En cuanto a su precio, se puede adquirir en packs de 6 botellas en la web oficial de la bodega por 75,00 €, lo que concluye en un precio de unos 12 euros por botella.

Antxiola Getariako Txakolina 2023

Completa la lista de españoles un txakoli producido en Aia, cerca de Getaria, y con Denominación de Origen Getariako Txakolina. Se trata del Antxiola Getariako Txakolina 2023, un espumoso fresco, con aromas salinos a mar que ha conquistado al crítico de The New York Times. “Como suele ser habitual, se elabora con dos variedades locales, hondurrabi zuri y hondurrabi beltza, y resulta fácil de beber”, escribe Asimov sobre este txakoli.

El precio en la web de la propia bodega es de 24,00 € el pack de 3 botellas, ya que no se puede adquirir por unidades. Cada una de sus botellas quedaría en un coste final de 8 euros.