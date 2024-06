Un jefe ofrece un trabajo de 48 horas a la semana por 800 euros y el empleado le dice que busca esclavos

Un camarero exhausto en su trabajo (ShutterStock).

No pasa una semana sin que un nuevo caso de precariedad laboral en la hostelería española salga a la luz. En esta ocasión, la conversación desvelada por el influencer del sector Soycamarero (Jesús Soriano) incluyó una frase rotunda en la que la persona que busca trabajo le dice al empleador lo siguiente: “Tú quieres esclavos, no trabajadores”.

El intercambio de mensajes de WhatsApp se inicia con las clásicas preguntas sobre el sueldo y el horario laboral. En un primer momento, el responsable del local le dice al trabajador que el horario es de lunes a domingo de 16:00 h a 00:30 h.

Lógicamente, esto dejó atónito al demandante de empleo, que primero le dice que eso son 8 horas y media al día y hace hincapié en que el trabajo es de todos los días de la semana sin descanso. Ante esta réplica le contestan que finalmente es de martes a domingo y con una duración de diaria de ocho horas, hasta las 00:00 h. En total, serían 48 horas semanales con un sueldo de 800 euros al mes.

El dueño insiste en que si hay buena caja se cobra más, pero no convence al posible futuro empleado. “A 4 euros la hora…¿Tú de verdad como jefe ves eso bien?”, le pregunta este último. La respuesta es la siguiente: “No. Pero yo voy a empezar. No llevo mucho tiempo, voy a empezar, soy nuevo”.

“Luego os quejáis de que no hay trabajadores”

El demandante le dice al jefe que respeta su opinión, pero que no la comparte y que, por tanto, no cuente con él para el puesto. “Me parece una falta de respeto que pagues eso a cualquier persona que trabaje contigo. Tú quieres esclavos, no trabajadores”, añade.

“Gracias. Yo te digo lo que puedo pagar en un principio. A lo mejor se paga más”, responde el empleador. Tras esta contestación, la persona que busca empleo hace su alegato final: “Luego os quejáis de que no hay trabajadores. No hay por eso mismo, porque pagáis una basura. Pero es que a mí a lo mejor no me sirve (lo que de luego se pague más), porque yo hago mi trabajo igualmente”.

La última respuesta del ofertante de empleo es para no dejar a nadie indiferente: “O a lo mejor no te gusta tu trabajo…”.

La hostelería crece pero con sueldos precarios

El mercado laboral en España ha mostrado un comportamiento sorprendentemente positivo durante los primeros meses de 2024, según datos recopilados. Entre enero y mayo, se han generado aproximadamente 717.033 nuevos puestos de trabajo, alcanzando un total de 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social, una cifra histórica.

Hostelería, el sector que ha liderado esta creación de empleo, representa el 42,5% del crecimiento en este período en el régimen general y en el RETA, con un total de 288.072 nuevos puestos. Antes de la pandemia, ya era normal que las contrataciones en bares y restaurantes aumentaran en los primeros meses del año, pero este fenómeno se ha intensificado recientemente.

Trabajo pide no bromear con las jornadas "de sol a sol" y reconoce las "malas condiciones" en la hostelería

La influencia del aumento de turismo fuera de los meses tradicionales de alta afluencia ha sido señalada por el Banco de España. Hay un fenómeno de desestacionalización y diversificación, con mayores flujos turísticos durante todo el año, lo cual impulsa el empleo en la hostelería.

Un reciente artículo de CaixaBank Research señaló que el dinamismo del sector turístico contribuyó significativamente al ritmo elevado de creación de empleo, especificando que en mayo, de los 220.000 empleos creados, más del 40% estaba ligado a actividades turísticas como hostelería, agencias de viajes y entretenimiento.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó 24 millones de turistas extranjeros hasta abril, superando significativamente las cifras del mismo periodo en 2023 y promedios prepandemia (2016-2019). Según el Banco de España, se observa un incremento superior del turismo en las comunidades costeras del norte en meses más fríos, posiblemente debido al cambio climático, lo que podría estar desviando turistas hacia destinos con temperaturas más moderadas en verano.

A nivel sectorial, los sectores como información y comunicaciones, educación, actividades sanitarias y actividades profesionales también han mostrado un notable crecimiento en creación de empleo. Este patrón de mayores tasas de crecimiento en sectores de alto valor añadido es algo que el Gobierno prefiere destacar, a pesar del protagonismo de la hostelería en términos de volumen de empleo creado.

Un aspecto clave es que, tras la reforma laboral, ha habido un cambio significativo hacia contratos indefinidos en hostelería, que han pasado de representar el 64,6% de los contratos en 2019 a un 92,6% en 2024.

Sin embargo, el sector de la hostelería continúa enfrentando desafíos en términos de salarios. Según datos del INE, en 2022 los trabajadores de este sector percibieron un salario bruto anual promedio de 15.176 euros, que en 2023 aumentó ligeramente a 1.334,8 euros por trabajador al mes.

Finalmente, la composición demográfica de los trabajadores de hostelería ha mostrado cambios, con un mayor número de personas entre 50 y 59 años y jóvenes de entre 16 y 24 años ingresando al sector.