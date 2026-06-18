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La cita que ha reunido tres generaciones Grimaldi: del vestido de boda de Grace Kelly a la sintonía de Carolina de Mónaco con su hija Alexandra de Hannover

Junto al príncipe Alberto, madre e hija han recorrido la exposición ‘La boda del siglo’, que recuerda uno de los grandes eventos de su dinastía

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Carolina de Mónaco, Alexandra de Hannover y el príncipe Alberto visitan la exposición dedicada a la boda de Grace Kelly y Rainiero III (Grosby)
Carolina de Mónaco, Alexandra de Hannover y el príncipe Alberto visitan la exposición dedicada a la boda de Grace Kelly y Rainiero III (Grosby)

Carolina de Mónaco, Alexandra de Hannover y el príncipe Alberto han visitado este miércoles en el Palacio Principesco la exposición dedicada a la boda de Grace Kelly y Rainiero III, una muestra que reconstruye desde un ángulo íntimo el enlace de abril de 1956 que situó al Principado en el foco mundial y redefinió su imagen internacional.

La exposición puede visitarse en los Grandes Apartamentos del Palacio Principesco de Mónaco desde el 8 de junio hasta el 15 de octubre de 2026. Bajo el título “La boda del siglo”, reúne fotografías, cartas, documentos, objetos personales y recuerdos inéditos de la boda de Grace Kelly y Rainiero III. Carolina ha acudido junto a su hija pequeña y a su hermano al origen simbólico de la saga Grimaldi.

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Los tres han recorrido juntos la exposición, un itinerario centrado en los días previos al enlace civil celebrado en el Palacio Grimaldi y a la ceremonia religiosa oficiada al día siguiente en la Catedral de San Nicolás. A lo largo de la visita, Carolina, Alberto y Alexandra se han detenido especialmente ante el vestido de novia de Grace Kelly, uno de los más conocidos de la historia. La princesa Estefanía, la otra hija del matrimonio, no ha estado presente en esta cita familiar.

Carolina de Mónaco, Alexandra de Hannover y el príncipe Alberto visitan la exposición dedicada a la boda de Grace Kelly y Rainiero III (Casa Real)
Carolina de Mónaco, Alexandra de Hannover y el príncipe Alberto visitan la exposición dedicada a la boda de Grace Kelly y Rainiero III (Casa Real)

El recuerdo de la boda de Grace Kelly

La semana de abril de 1956 en la que se celebró la boda convirtió a Mónaco en un centro de atención seguido por millones de personas. Aquel enlace marcó también un antes y un después en la forma de entender las bodas reales contemporáneas. La muestra plantea ese episodio desde una escala menos protocolaria.

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Las cartas, las imágenes familiares y los objetos conservados durante décadas presentan a Grace Kelly y Rainiero III alejados de sus papeles oficiales y retratados como una pareja a punto de comenzar una vida en común. Para Alexandra de Hannover, la visita tenía además una dimensión familiar directa. La hija de Carolina no llegó a conocer a su abuela, pero la exposición le ha permitido acercarse a una figura cuya influencia sigue visible dentro y fuera de la familia Grimaldi.

Carolina de Mónaco, Alexandra de Hannover y el príncipe Alberto visitan la exposición dedicada a la boda de Grace Kelly y Rainiero III (Casa Real)
Carolina de Mónaco, Alexandra de Hannover y el príncipe Alberto visitan la exposición dedicada a la boda de Grace Kelly y Rainiero III (Casa Real)

El peso de Grace Kelly se percibe también en el vestuario de sus descendientes. Sus cuatro nietas le han rendido homenaje en distintas ocasiones con referencias estéticas e incluso con diseños que la exactriz llevó en su momento, mientras que su estilo, su elegancia y su proyección internacional siguen funcionando como referencia en la familia.

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La aparición pública ha dejado además una imagen de continuidad entre madre e hija. Carolina y Alexandra han coincidido en una misma idea de sobriedad y atemporalidad, alejadas de las tendencias más visibles, aunque cada una la ha llevado a un terreno distinto.

Carolina de Mónaco, Alexandra de Hannover y el príncipe Alberto visitan la exposición dedicada a la boda de Grace Kelly y Rainiero III (Casa Real)
Carolina de Mónaco, Alexandra de Hannover y el príncipe Alberto visitan la exposición dedicada a la boda de Grace Kelly y Rainiero III (Casa Real)

Carolina de Mónaco ha elegido una prenda de Chanel, su firma de referencia: una falda de línea A con brocados florales, integrada en un conjunto de tonos neutros y blancos rotos. La combinación se completaba con una camisa blanca, sandalias de tacón, bolso beige y accesorios dorados.

Alexandra ha optado por el azul marino en un estilismo articulado también en torno a una falda midi floral. La hija de Carolina ha añadido una blusa satinada de cuello Mao y cierre de inspiración oriental, además de sandalias atadas al tobillo y un bolso de mano en un azul apagado.

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La coincidencia entre ambas se ha concentrado en la falda midi floral como eje del vestuario, una prenda presente en dos propuestas opuestas en color pero conectadas por la misma lógica de elegancia contenida. La escena ha reunido así a tres generaciones en una sola imagen: el recuerdo de Grace Kelly, la continuidad de Carolina y la reinterpretación de Alexandra en la exposición abierta hasta el 15 de octubre de 2026 en el Palacio Principesco de Mónaco.

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